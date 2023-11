Er Apple indstillet på at revolutionere Smart Ring-industrien?

Når folk tænker på bærbare fitnesstrackere, kommer smarture som Apple Watch Series 9 ofte til at tænke på. Disse enheder tilbyder en række funktioner til sporing af sundhed og fitness sammen med meddelelser og apps. Men der er en stigende tendens i verden af ​​sundhedsteknologi: smarte smykker, især smarte ringe. Mens en af ​​de mest populære smarte ringe på nuværende tidspunkt er Oura-ringen, som kræver et premium-abonnement for at få adgang til værdifuld information, spekulerer mange på, om Apple vil komme ind på dette marked.

Det viser sig, at Apple har arbejdet på smart ring-teknologi i nogen tid nu, som det fremgår af patenter indgivet for en "elektronisk ringcomputerenhed." Disse patenter foreslår forskellige muligheder for en Apple-smartring, herunder et mini Apple Watch med en touchskærm og haptisk feedback, samt funktioner, der integreres med Apples mixed reality-headset, Vision Pro. Nogle af disse patenter udforsker endda gestus-input og haptiske meddelelser, der ligner dem, der findes i Apple Watch.

En Apple-smartring kunne løse nogle af begrænsningerne ved Apple Watch, såsom dets omfang, når det bæres natten over til søvnsporing. Mange individer foretrækker en mere minimal mulighed, mens de sover, hvilket gør en smart ring til et perfekt alternativ. Derudover kan Apples ekspertise inden for design- og modepartnerskaber, som det med Hermès til Apple Watch, resultere i en smart ring, der kombinerer æstetik og funktionalitet.

Desuden kunne integration af en Apple-smartring direkte med Fitness- eller Health-appen eliminere behovet for et abonnement, hvilket giver brugerne adgang til værdifulde sundhedsdata uden ekstra omkostninger. Dette ville adskille Apples smarte ring fra konkurrenter som Oura-ringen, der kræver abonnementer for at frigøre deres fulde potentiale.

Selvom det er usikkert, om Apple rent faktisk vil frigive en smart ring, eller om disse patenter vil omsættes til et rigtigt produkt, har virksomheden en track record i at revolutionere produktkategorier. Apple Watch førte an for smartwatches, og en smart ring fra Apple kunne potentielt have en lignende indflydelse på branchen. Uanset om den udelukkende bruges til input med anden Apple-hardware eller inkorporerer sundhedssporingssensorer i fremtiden, rummer en smart Apple-ring et betydeligt potentiale.

