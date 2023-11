By

Hvem ejer det meste af Walmart?

I detailverdenen står Walmart som en gigant, der dominerer markedet med sit omfattende netværk af butikker og online tilstedeværelse. Men har du nogensinde spekuleret på, hvem der ejer denne detailgigant? Lad os dykke ned i Walmarts ejerskabsstruktur og afdække nøglespillerne bag dens succes.

Familien Walton: Majoritetsejerskabet af Walmart ligger i hænderne på Walton-familien, efterkommere af Walmarts grundlægger, Sam Walton. Fra 2021 ejer Walton-familien tilsammen omkring 50 % af Walmarts aktier. Dette gør dem til den rigeste familie i USA og en af ​​de rigeste i verden. Familiens rigdom stammer primært fra deres ejerandel i Walmart.

Andre aktionærer: Mens Walton-familien har den største andel, er der adskillige andre aktionærer, der ejer en del af Walmart. Disse omfatter institutionelle investorer, såsom investeringsforeninger, pensionsfonde og andre investeringsselskaber. Derudover kan individuelle investorer også eje aktier i Walmart gennem aktiemarkedet.

FAQ:

Q: Hvad er en aktionær?

A: En aktionær er en person eller enhed, der ejer aktier eller aktier i en virksomhed. Aktionærer har en økonomisk interesse i selskabet og kan modtage udbytte eller have stemmeret.

Q: Hvordan drager aktionærerne fordel af at eje aktier?

A: Aktionærer kan drage fordel af at eje aktier gennem udbytte, som er en del af virksomhedens overskud uddelt til aktionærerne. De kan også nyde godt af kapitalstigning, hvis værdien af ​​aktierne stiger over tid.

Q: Kan nogen købe aktier i Walmart?

A: Ja, alle kan købe aktier i Walmart gennem en mæglerkonto. Aktier handles på børser, såsom New York Stock Exchange, under ticker-symbolet "WMT".

Afslutningsvis ejes majoritetsejerskabet af Walmart af Walton-familien, som tilsammen ejer omkring 50% af selskabets aktier. Andre aktionærer, herunder institutionelle og individuelle investorer, har også en andel i detailgiganten. Denne ejerskabsstruktur har spillet en væsentlig rolle i Walmarts vækst og succes gennem årene.