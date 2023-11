By

Hvem er søster til Walmart-ejeren?

I detailverdenen står Walmart som en gigant, der dominerer industrien med sit store netværk af butikker og globale tilstedeværelse. Grundlagt af Sam Walton i 1962, er detailgiganten blevet et kendt navn, der leverer en bred vifte af produkter til overkommelige priser. Men har du nogensinde undret dig over familien bag dette detailimperium? Hvem er søsteren til Walmart-ejeren?

Walmart-ejerens søster er Alice Walton. Født den 7. oktober 1949, Alice er den eneste datter af Sam Walton og Helen Walton. Hun er den yngste søskende i Walton-familien, som omfatter hendes brødre Rob, Jim og John. Mens hendes brødre har spillet betydelige roller i udviklingen og udvidelsen af ​​Walmart, har Alice sat sit eget præg i kunstens verden.

Alice Walton er kunstsamler og filantrop. Hun har en dyb passion for kunst og har brugt sin rigdom til at opbygge en imponerende samling gennem årene. I 2011 åbnede hun Crystal Bridges Museum of American Art i Bentonville, Arkansas. Museet viser en bred vifte af amerikanske kunstværker, herunder stykker fra kendte kunstnere som Andy Warhol og Norman Rockwell.

FAQ:

Q: Hvordan blev Alice Walton involveret i kunst?

A: Alice Walton udviklede en interesse for kunst i en ung alder. Hun studerede kunsthistorie på college og har samlet på kunst i flere årtier.

Q: Hvad er Crystal Bridges Museum of American Art?

A: Crystal Bridges Museum of American Art er et museum grundlagt af Alice Walton. Det huser en samling af amerikanske kunstværker og er placeret i Bentonville, Arkansas.

Q: Hvad er Alice Waltons nettoværdi?

A: Fra 2021 er Alice Waltons nettoværdi anslået til at være omkring 70 milliarder dollars, hvilket gør hende til en af ​​de rigeste kvinder i verden.

Q: Har Alice Walton nogen involvering i Walmart?

A: Mens Alice Walton er medlem af Walton-familien, er hun ikke aktivt involveret i den daglige drift af Walmart. Hendes fokus er primært på hendes kunstsamling og filantropiske bestræbelser.

Afslutningsvis har Alice Walton, søsteren til Walmart-ejeren, skabt sig et navn i kunstverdenen. Mens hendes brødre har spillet en væsentlig rolle i Walmarts succes, har Alice forfulgt sin passion for kunst og skabt en bemærkelsesværdig samling. Gennem sin filantropi og etableringen af ​​Crystal Bridges Museum har hun haft en varig indflydelse på kunstmiljøet.