Hvem er større Walmart eller Amazon?

By

Hvem er størst: Walmart eller Amazon?

I detailverdenen er to giganter dukket op som de dominerende aktører: Walmart og Amazon. Begge virksomheder har revolutioneret den måde, folk handler på, men når det kommer til at afgøre, hvem der er større, er svaret ikke så ligetil, som det kan se ud.

Definitioner:

– Walmart: Et amerikansk multinationalt detailselskab, der driver en kæde af hypermarkeder, lavprisvarehuse og dagligvarebutikker.

– Amazon: En amerikansk multinational teknologivirksomhed, der fokuserer på e-handel, cloud computing, digital streaming og kunstig intelligens.

Sammenligning af omsætning:

Når det kommer til omsætning, har Walmart traditionelt haft topplaceringen. I 2020 rapporterede Walmart en samlet omsætning på $559 milliarder, hvilket gør den til den største virksomhed i verden målt i omsætning. På den anden side rapporterede Amazon en samlet omsætning på 386 milliarder dollars i samme år. Det er dog vigtigt at bemærke, at Amazons omsætning er vokset meget hurtigere end Walmarts i de seneste år.

Markedsværdi:

Mens Walmart kan have fordelen med hensyn til omsætning, overgår Amazon den med hensyn til markedsværdi. Markedsværdi er den samlede værdi af en virksomheds udestående aktier. Fra 2021 var Amazons markedsværdi på over 1.7 billioner dollars, hvilket gør det til et af de mest værdifulde virksomheder i verden. Til sammenligning var Walmarts markedsværdi omkring 400 milliarder dollars.

FAQ:

Q: Hvilken virksomhed har en større fysisk tilstedeværelse?

A: Walmart har en større fysisk tilstedeværelse med tusindvis af butikker over hele kloden. Amazon opererer derimod primært online og har færre fysiske butikker.

Q: Hvem har en stærkere tilstedeværelse i e-handel?

A: Amazon er kendt for sin stærke e-handels tilstedeværelse og dominerer online detailhandelen. Walmart har investeret kraftigt i sine e-handelsmuligheder for at konkurrere med Amazon.

Q: Hvilken virksomhed har en større kundebase?

A: Både Walmart og Amazon har en massiv kundebase. Walmart tiltrækker en bred vifte af kunder med sine fysiske butikker, mens Amazons online platform appellerer til et globalt publikum.

Afslutningsvis afhænger af, hvem der er størst mellem Walmart og Amazon, af den anvendte metrik. Mens Walmart fører med hensyn til omsætning, overgår Amazon den i markedsværdi. Begge virksomheder fortsætter med at innovere og konkurrere indædt i detailbranchen og former måden, vi handler på i den moderne verden.