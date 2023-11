Nye politikker på plads: Det Hvide Hus fastholder samarbejde med Elon Musks SpaceX, fordømmer antisemitiske kommentarer

Det Hvide Hus har gjort det klart, at på trods af Elon Musks nylige fremstød af antisemitiske kommentarer på sociale medier, er der ingen intentioner om at bevæge sig væk fra brugen af ​​SpaceX eller Starlink-teknologi i forsvarsministeriet. Talsmand for National Security Counsel, John Kirby, understregede vigtigheden af ​​innovation i den private sektor og udtalte, at det ville være tåbeligt at gå væk fra det. Han fordømte dog også Musks retorik og bekræftede, at regeringen ikke tolererer eller er enig i de antisemitiske bemærkninger, han fremsatte.

Mens Det Hvide Hus fortsat er forpligtet til at bruge Musks teknologi, har store virksomheder som Apple og Disney suspenderet deres annonceudgifter på den sociale medieplatform, hvor Musk udtrykte sine kontroversielle synspunkter. Tilbageslaget mod disse bemærkninger fremhæver det voksende behov for ansvarlighed og ansvarlig adfærd fra offentlige personer.

