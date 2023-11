Hvad er ældre Walmart eller Sam's Club?

I detailgiganternes verden er Walmart og Sam's Club blevet kendte navne, der tilbyder en bred vifte af produkter til overkommelige priser. Men har du nogensinde spekuleret på, hvilken af ​​disse to detailgiganter, der kom først? Lad os dykke ned i historien om disse detailgiganter for at finde ud af det.

Walmart: Walmart blev grundlagt i 1962 af Sam Walton og startede som en lille discountbutik i Rogers, Arkansas. Med en vision om at levere overkommelige produkter til kunderne udvidede Walmart hurtigt sine aktiviteter på tværs af USA. I dag er det blevet verdens største forhandler med tusindvis af butikker verden over.

Sam's Club: I 1983 besluttede Sam Walton at vove sig ind på engrosmarkedet og åbnede den første Sam's Club i Midwest City, Oklahoma. Sam's Club havde til formål at henvende sig til små virksomheder og individuelle kunder, der ønskede at købe i løs vægt. Det tilbød en medlemskabsbaseret model, der gav adgang til en bred vifte af produkter til engrospriser.

Så hvad er ældre?

Walmart er ældre end Sam's Club. Walmart blev grundlagt i 1962, mens Sam's Club blev etableret i 1983, mere end to årtier senere. Det er dog vigtigt at bemærke, at både Walmart og Sam's Club er en del af det samme detailimperium, da Sam Walton grundlagde begge virksomheder.

FAQ:

Q: Hvad er en discountbutik?

A: En discountbutik er en detailvirksomhed, der tilbyder produkter til lavere priser end traditionelle detailbutikker. Disse butikker fokuserer ofte på at give værdi for pengene ved at tilbyde rabatter og tilbud for at tiltrække kunder.

Q: Hvad er et engrosmarked?

A: Et engrosmarked er et sted, hvor varer sælges i store mængder til detailhandlere, virksomheder eller enkeltpersoner, der køber i løs vægt. Engrosmarkeder tilbyder typisk lavere priser pr. enhed sammenlignet med detailbutikker.

Q: Kan nogen handle i Sam's Club?

A: Mens Sam's Club primært er rettet mod små virksomheder, er den åben for alle, der har et medlemskab. Enkeltpersoner kan købe et medlemskab for at få adgang til det brede udvalg af produkter til engrospriser.

Som konklusion er Walmart den ældste af de to detailgiganter, der er blevet grundlagt i 1962. Sam's Club blev på den anden side etableret i 1983 som en engrosklub, der henvender sig til virksomheder og enkeltpersoner, der ønskede at købe i løs vægt. Både Walmart og Sam's Club fortsætter med at trives og giver kunderne overkommelige produkter og en bred vifte af valgmuligheder.