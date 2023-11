Slaget begynder på Finnegan's Farm: Irelands Fittest Family Quarter Finals

Forbered dig på et adrenalinfyldt opgør, når kvartfinalerne i Irlands Fittest Family starter på en ny og spændende lokation - The Farm, der ligger i den maleriske Boyne Valley of Co Meath. Denne femte-generations kartoffelfarm vil ikke kun give en unik baggrund for den hårde konkurrence, men også teste den fysiske og mentale dygtighed hos de resterende fire familier, der dyster om en eftertragtet plads i semifinalen.

Fra Tipperary har vi familien Byrnes, kendt for deres imponerende atletiske evner i maratonløb og Ironman-konkurrencer. Bonnar-familien fra Waterford, med sidste sæsons tætte nederlag, der tynger deres sind, er fast besluttet på at bevise sig selv og vise deres sande potentiale. Sammen med dem er Peters-familien, også fra Waterford, ivrige efter at komme tilbage fra deres undervældende præstation i sæson 10. Og sidst, men ikke mindst, Murphy-familien fra Carlow, der lader ingen sten stå uvendt i deres søgen efter sejr, selv går til omfanget af at ofre deres elskede kiks.

Med en vinder i hele Irland som en del af deres lineup, er Bonnars klar til at møde enhver udfordring direkte og demonstrere deres exceptionelle færdigheder. Hver familie er parat til at skubbe deres grænser og vise deres individuelle styrker i aktiviteter lige fra kajaksejlads til ultimativ frisbee. Denne sæson lover at være fyldt med spænding og adrenalin, da disse bemærkelsesværdige familier går side om side i ekstraordinære fysiske udfordringer.

Lyt til RTÉ One og RTÉ Player søndag den 26. november kl. 6 for at se den hjertestop-handling og være en del af den uforglemmelige rejse mod at krone Irlands Fittest Family. Gå ikke glip af et enkelt øjeblik af denne spændende sæson, hvor beslutsomhed, passion og urokkeligt engagement samles for at skabe en uforglemmelig oplevelse for både deltagere og seere.

