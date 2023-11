Hvad kom først Sams eller Walmart?

I detailgiganternes verden skiller to navne sig ud: Sam's Club og Walmart. Begge disse virksomheder er blevet kendte navne, der tilbyder en bred vifte af produkter til overkommelige priser. Men hvilken kom først? Lad os dykke ned i disse detailgiganters historie for at finde ud af det.

Fødslen af ​​Sam's Club

Sam's Club, en detaillagerklub, der kun er medlemskab, blev faktisk født før Walmart. Det blev grundlagt af Sam Walton i 1983, med den første butiksåbning i Midwest City, Oklahoma. Sam's Club havde til formål at give små virksomheder og enkeltpersoner mulighed for at købe produkter i løs vægt til nedsatte priser. Konceptet vandt hurtigt popularitet, og Sam's Club ekspanderede hurtigt over hele USA.

The Rise of Walmart

Walmart, på den anden side, blev grundlagt af Sam Walton i 1962. Den første Walmart-butik åbnede sine døre i Rogers, Arkansas. Oprindeligt var Walmart en discountbutik, der tilbød en bred vifte af produkter til lave priser. Med tiden voksede Walmart til den detailgigant, vi kender i dag, med tusindvis af butikker verden over.

Forbindelsen mellem Sam's Club og Walmart

Mens Sam's Club og Walmart er separate enheder, er de begge en del af det større Walmart Inc.-selskab. Sam's Club fungerer som et datterselskab af Walmart og henvender sig til et specifikt markedssegment med sin medlemsbaserede lagermodel. Denne forbindelse giver begge virksomheder mulighed for at udnytte deres ressourcer og give kunderne en bred vifte af produkter og tjenester.

FAQ

Q: Kan nogen handle i Sam's Club?

A: Nej, Sam's Club er en klub, der kun er medlem af. Medlemskab er dog åbent for både private og virksomheder.

Q: Er Sam's Club og Walmart det samme firma?

A: Mens de begge er en del af Walmart Inc., er Sam's Club og Walmart separate detailenheder med deres egne særskilte aktiviteter.

Q: Kan jeg bruge mit Walmart-medlemskab i Sam's Club?

A: Nej, Walmart og Sam's Club har separate medlemsprogrammer. Et Walmart-medlemskab giver ikke adgang til Sam's Club og omvendt.

Som konklusion kom Sam's Club før Walmart, med dets etablering i 1983. Begge virksomheder er dog vokset under Walmart Inc.s paraply, og tilbyder kunderne en bred vifte af produkter og tjenester. Uanset om du leder efter bulkkøb eller hverdagsting, er både Sam's Club og Walmart blevet go-to-destinationer for millioner af shoppere verden over.