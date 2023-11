Hvor bor Walmart-arvingerne?

I verden af ​​verdens rigeste individer har Walmart-arvingerne utvivlsomt en fremtrædende position. Som efterkommere af Walmarts grundlægger, Sam Walton, har de arvet en enorm formue og er blevet kendte navne i deres egen ret. Men hvor er det præcist, disse milliardærarvinger kalder hjem?

Walmart-arvingerne, der består af Walton-familien, er spredt på forskellige steder i USA. Familiens primære bolig er i Bentonville, Arkansas, hvor Walmarts hovedkvarter er placeret. Denne lille by i det nordvestlige hjørne af staten fungerer som epicenter for familiens forretningsimperium. Bentonville er også hjemsted for Crystal Bridges Museum of American Art, grundlagt af Alice Walton, en af ​​Walmart-arvingerne.

Walmart-arvingerne er dog ikke kun begrænset til Arkansas. De har også etableret boliger i andre dele af landet. For eksempel har Alice Walton en ranch i Millsap, Texas, mens hendes bror, Jim Walton, bor i Bentonville og også ejer en ranch i Mineral Wells, Texas. I mellemtiden bor Rob Walton, den ældste søn af Sam Walton, i Paradise Valley, Arizona.

Som konklusion, mens Walmart-arvingerne primært bor i Bentonville, Arkansas, har de også hjem i andre dele af USA. Deres rigdom og indflydelse strækker sig langt ud over deres primære bolig, da de fortsætter med at forme detailbranchen og yde væsentlige bidrag til de samfund, de kalder hjem.