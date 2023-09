Den ufortalte historie om USA's første kvindelige astronauter: bryde barrierer og nå nye højder

I "The Six: The Untold Story of America's First Women Astronauts" udforsker Loren Grush seks ekstraordinære kvinders rejse, der knuste glasloftet i den mandsdominerede verden af ​​rumudforskning. Grush udfordrer den fremherskende fortælling om hvid mandlig dominans i rumkapløbet og fremhæver de betydelige bidrag fra disse kvinder, som var en del af NASA's første klasse til at inkludere kvinder.

Grush fokuserer på livet for Sally Ride, Judy Resnik, Kathy Sullivan, Anna Fisher, Rhea Seddon og Shannon Lucid. Disse kvinder sluttede sig til NASAs astronautkorps i 1978 og var fast besluttet på at nå højder, som tidligere var forbudt for dem.

"The Six" giver et indblik i deres motivationer og tøven og giver indsigt i de øjeblikke, hvor hver kvinde indså, at hun kunne søge om at blive astronaut. Grush beskriver deres udvælgelsesproces som et væsentligt skridt mod mangfoldighed, selvom klassen stadig overvejende var sammensat af hvide mænd.

Bogen konfronterer også de udfordringer, disse kvinder stod over for, herunder sexistisk medieopmærksomhed, chauvinistiske spekulationer om romantik og sex i rummet, og kampen for at balancere det personlige og det professionelle liv. Grush giver eksempler på deres modstandsdygtighed og beslutsomhed i lyset af modgang, såsom Rides kamp for at beskytte hendes privatliv og mentale sundhed under medieundersøgelse.

"The Six" fremhæver også de afgørende roller, som forkæmpere for mangfoldighed spiller inden for og uden for NASA. Ruth Bates Harris, en NASA-medarbejder, kritiserede frimodigt agenturet for dets mangel på mangfoldighed. Mercury 13, en gruppe kvinder, der gennemgik strenge tests i begyndelsen af ​​1960'erne for at bevise, at de var i stand til at være astronauter, modtager også anerkendelse.

Grush inkorporerer astronauternes daglige oplevelser og afslører de overraskende verdslige aspekter af deres arbejde. De testede rumdragter, manøvrerede robotarme og navigerede i kompleksiteten ved at arbejde med mandlige kolleger, der viste pinup-kalendere på deres kontordøre.

Selvom bogen ikke er blottet for fare og tragedie, understreger Grush det mod og den udholdenhed, der overskrider køn og race. Challenger-katastrofen tjener som en nøgtern påmindelse om de risici, der er forbundet med udforskning af rummet, og det ultimative offer, som Resnik har gjort.

Med omhyggelig research og fængslende historiefortælling udvider "The Six" vores forståelse af rumkapløbet og udfordrer traditionelle forestillinger om, hvem der kan tilhøre "hele menneskehedens familie."

Kilde: The New York Times