Valve modtager radiocertificering for nyt hardwareprojekt i Sydkorea

Valve, spilfirmaet kendt for sine hardwareprojekter såsom Valve Index og Steam Deck, har for nylig modtaget radiocertificering i Sydkorea for en ny hardwareenhed. Detaljer om enheden er knappe, og den eneste tilgængelige information er, at det er en "specifik trådløs enhed med lav effekt", der opererer i 5Ghz-frekvensbåndet med trådløse LAN-funktioner. Enheden omtales som "1030", efter navnekonventionen for tidligere Valve-produkter som Valve Index (modelnavn 1007) og Steam Deck (modelnavn 1010).

Selvom den begrænsede information efterlader plads til spekulationer, er det usandsynligt, at denne nye enhed er en opdateret version af Steam Deck, da det er for tidligt for en produktopdatering. De fleste eksperter mener, at Valve måske begiver sig tilbage i virtual reality-rummet med et andet VR-headset. Der har været tegn på et fald i Valve Index-salget, kombineret med nylige ansættelser til hardware-teams hos Valve, hvilket tyder på, at et nyt VR-headset kan være på vej.

Selvom certificeringen antyder, at Valve muligvis nærmer sig lanceringen af ​​denne nye enhed, er det vigtigt at bemærke, at Valve har en historie med reolprojekter. Men i betragtning af den tidligere succes med deres hardware-satsninger, er det sandsynligt, at denne nye enhed vil se dagens lys.

På nuværende tidspunkt er ingen officiel information blevet frigivet af Valve vedrørende denne nye enhed. Men med de relativt korte mellemrum mellem certificering og lancering for tidligere Valve-hardwareprojekter, kan vi forvente nogle nyheder i den nærmeste fremtid.

