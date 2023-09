Indiens første dedikerede solmission, Aditya-L1, rykker tættere på at observere solen

Indiens rumprogram nåede endnu en milepæl, da Aditya-L1, landets første dedikerede solmission, med succes blev opsendt i rummet den 2. september. Rumfartøjet, opkaldt efter sanskritordet for "Sol", har gennemført tre af sine fem jordbundne manøvrer og er nu ved at forberede sit næste træk den 15. september.

Aditya-L1 blev opsendt fra Satish Dhawan Space Center i Sriharikota ved hjælp af Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV-C57), som er en berømt arbejdshest fra den indiske rumforskningsorganisation (ISRO). Denne opsendelse kommer kun ti dage efter landingen af ​​Chandrayaan-3, Indiens månemission, i det sydlige polarområde.

Udstyret med syv forskellige nyttelaster udviklet af ISRO og akademiske institutioner, er Aditya-L1 designet til at studere solens atmosfære og dens indvirkning på rumvejret. Disse instrumenter vil give værdifulde data om solmagnetiske storme og deres virkninger på miljøet omkring Jorden.

Rumfartøjet, der i øjeblikket befinder sig i en bane på 282 km x 40225 km, forventes at nå Lagrangian Point 1 (L1) om cirka fire måneder. L1 er et punkt i rummet mellem Jorden og Solen, der giver mulighed for kontinuerlig observation af Solen. En gang på L1 vil Aditya-L1 blive placeret i en gloriebane, hvilket giver videnskabsmænd uafbrudt adgang til at studere Solen.

Aditya-L1-missionen markerer en betydelig præstation for Indiens rumprogram. Det demonstrerer ikke kun landets evner inden for rumudforskning, men bidrager også til den globale forståelse af Solen og dens virkninger på vores planet. Ved at indsamle data om solfænomener vil Aditya-L1 hjælpe med at forudsige rumvejr og dets potentielle indvirkning på satellitoperationer og kommunikationssystemer.

kilder:

– ISRO

– Sanskrit sprogdefinitioner