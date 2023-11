Hvilken vaccine stoppede i 70'erne?

I 1970'erne spillede en banebrydende vaccine kendt som koppevaccinen en afgørende rolle i at udrydde en af ​​de dødeligste sygdomme i menneskehedens historie. Kopper, forårsaget af variola-virussen, havde plaget menneskeheden i århundreder og forårsaget udbredt sygdom, vansiring og død. Men takket være den utrættelige indsats fra videnskabsmænd og sundhedspersonale blev kopper officielt erklæret udryddet i 1980 af Verdenssundhedsorganisationen (WHO). Lad os dykke ned i detaljerne i denne bemærkelsesværdige vaccine og dens virkning.

Koppevaccinen, også kendt som vacciniavaccinen, blev udviklet i slutningen af ​​det 18. århundrede af Edward Jenner, en engelsk læge. Vaccinen brugte en beslægtet virus kaldet vaccinia, som gav immunitet mod kopper. Ved at introducere en svækket form af vaccinia-virussen i kroppen, ville immunsystemet genkende og ødelægge det, samtidig med at det udviklede et forsvar mod variola-virussen.

Vaccinens succes var tydelig i 1970'erne, da WHO lancerede en intensiveret global kampagne for udryddelse af kopper. Massevaccinationsindsats blev udført i lande, hvor kopper stadig var udbredt, hvilket førte til et betydeligt fald i tilfælde. Det sidste kendte naturlige tilfælde af kopper opstod i Somalia i 1977, og uden nye tilfælde rapporteret derefter, blev sygdommen erklæret udryddet blot tre år senere.

FAQ:

Spørgsmål: Bruges koppevaccinen stadig i dag?

A: Efter udryddelsen af ​​kopper blev rutinevaccination mod sygdommen afbrudt på verdensplan. Små mængder af virussen opbevares dog stadig i laboratorier til forskningsformål og som en sikkerhedsforanstaltning.

Q: Er der nogen bivirkninger af koppevaccinen?

A: Som enhver anden vaccine kan koppevaccinen have bivirkninger. Almindelige reaktioner omfatter ømhed på injektionsstedet, feber og smerter i kroppen. I sjældne tilfælde kan der opstå mere alvorlige komplikationer, såsom alvorlige allergiske reaktioner eller infektioner.

Q: Hvorfor blev kopper valgt til udryddelse?

A: Kopper blev valgt til udryddelse på grund af flere faktorer, herunder tilgængeligheden af ​​en effektiv vaccine, fraværet af dyrereservoirer og de synlige symptomer på sygdommen, som gjorde det lettere at identificere og begrænse udbrud.

Koppevaccinen står som et vidnesbyrd om vaccinationens kraft til at bekæmpe dødelige sygdomme. Dens succes med at udrydde kopper tjener som en påmindelse om vigtigheden af ​​en igangværende vaccinationsindsats for at forhindre genopblussen af ​​andre infektionssygdomme. Selvom kopper kan være en sygdom fra fortiden, fortsætter erfaringerne fra dens udryddelse med at forme folkesundhedsstrategier verden over.