Hvilke stammer af influenza er der i 2023-vaccinen?

Efterhånden som influenzasæsonen nærmer sig, spekulerer mange mennesker på, hvilke influenza-stammer der vil være dækket af influenzavaccinen fra 2023. Influenzavirussen er berygtet for sin evne til at mutere og ændre sig, hvilket gør det nødvendigt for forskere at opdatere vaccinen hvert år for at sikre dens effektivitet. Denne artikel har til formål at give dig de seneste oplysninger om de stammer, der er inkluderet i 2023-influenzavaccinen.

Hvad er en influenza-stamme?

En influenza-stamme refererer til en specifik undertype eller variant af influenzavirus. Der er fire hovedtyper af influenzavirus: A, B, C og D. Influenza A og B virus er de mest almindelige og er ansvarlige for sæsonbestemte influenzaudbrud hos mennesker.

Hvordan udvælges stammerne til vaccinen?

Hvert år overvåger eksperter fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO) og andre sundhedsagenturer nøje den globale spredning af influenzavirus. De indsamler data om de mest udbredte stammer og giver forudsigelser om, hvilke der sandsynligvis vil cirkulere i løbet af den kommende influenzasæson. På baggrund af disse oplysninger anbefaler de, at stammerne indgår i den årlige influenzavaccine.

Hvilke stammer er der i 2023-influenzavaccinen?

De specifikke stammer, der er inkluderet i 2023-influenzavaccinen, kan variere afhængigt af regionen og producenten. WHO har dog anbefalet, at 2023-vaccinen skal indeholde følgende stammer:

1. Influenza A (H1N1)-stamme: Denne stamme er almindeligt kendt som "svineinfluenzaen" og har cirkuleret siden pandemien i 2009. Det er fortsat en væsentlig årsag til sæsonbestemt influenza.

2. Influenza A (H3N2) stamme: Denne stamme har været en dominerende årsag til influenzaudbrud i de senere år og er forbundet med mere alvorlig sygdom, især blandt ældre voksne.

3. Influenza B-stamme (Victoria-slægt): Denne stamme tilhører B/Victoria-slægten og har cirkuleret globalt. Det er ansvarligt for en betydelig del af influenzatilfældene, især hos børn.

4. Influenza B-stamme (Yamagata-slægt): Denne stamme tilhører B/Yamagata-slægten og har også cirkuleret bredt. Det er en anden årsag til sæsonbestemt influenza, der primært rammer ældre børn og unge voksne.

Det er vigtigt at bemærke, at de stammer, der indgår i vaccinen, kan variere afhængigt af den formulering, der anvendes af forskellige producenter. Derfor er det altid tilrådeligt at rådføre sig med sundhedspersonale eller henvise til officielle retningslinjer for den mest nøjagtige og opdaterede information.

Som konklusion forventes 2023-influenzavaccinen at dække de fremherskende stammer af influenza A (H1N1 og H3N2) og influenza B (Victoria- og Yamagata-slægter). At blive vaccineret mod disse stammer kan reducere risikoen for influenza-relaterede komplikationer markant og beskytte både individer og samfund mod sæsoninfluenza. Husk at rådføre dig med sundhedspersonale for personlig rådgivning og hold dig informeret om de seneste anbefalinger til influenzavaccination.