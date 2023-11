By

Hvad er større end Walmart?

I detailverdenen vejer få navne så meget som Walmart. Med sine vidtstrakte butikker, brede produktsortiment og globale tilstedeværelse er detailgiganten blevet synonymt med størrelse og skala. Der er dog nogle få enheder, der kan hævde at være endnu større end Walmart i visse aspekter. Lad os udforske nogle af disse større enheder, og hvordan de kan sammenlignes med detailhandelen.

Amazon: E-handelsgiganten

Når det kommer til online detailhandel, regerer Amazon. Grundlagt af Jeff Bezos i 1994, er Amazon vokset eksponentielt til at blive verdens største online markedsplads. Med et stort udvalg af produkter, hurtige leveringsmuligheder og et stadigt voksende udvalg af tjenester, har Amazon revolutioneret måden, folk handler på. Dens markedsværdi, som måler den samlede værdi af en virksomheds udestående aktier, overgår ofte Walmart's, hvilket gør den til den største forhandler i verden med denne metrik.

Alibaba: Det kinesiske kraftcenter for e-handel

Mens Amazon dominerer online detailhandelen globalt, har Alibaba en lignende position i Kina. Alibaba blev grundlagt af Jack Ma i 1999 og er vokset til et konglomerat af e-handelsplatforme, cloud computing-tjenester og digitale betalingssystemer. Med sine markedspladser som Taobao og Tmall er Alibaba blevet go-to-platformen for millioner af kinesiske forbrugere. Med hensyn til årlig brutto merchandise volumen (GMV), som måler den samlede værdi af varer solgt på en platform, overgår Alibaba konsekvent Walmart.

FAQ:

Q: Hvad er markedsværdi?

Sv: Markedsværdi, ofte omtalt som markedsværdi, er den samlede værdi af en virksomheds udestående aktier. Den beregnes ved at gange den aktuelle aktiekurs med det samlede antal udestående aktier. Market cap bruges til at bestemme størrelsen og værdien af ​​en virksomhed.

Q: Hvad er brutto merchandise volumen (GMV)?

Sv: Bruttovarevolumen er en metrik, der bruges i e-handel til at måle den samlede værdi af varer solgt på en platform inden for en bestemt tidsperiode. Det inkluderer værdien af ​​alle solgte produkter, uanset om platformen selv tager ejerskab af varerne eller fungerer som en facilitator mellem købere og sælgere.

Som konklusion, mens Walmart forbliver en detailgigant, er der enheder, der overgår den i visse aspekter. Amazon dominerer online detailhandelen globalt, mens Alibaba har en lignende position i Kina. Disse virksomheder har udnyttet teknologi og innovation til at nå hidtil usete niveauer af succes, hvilket viser detailbranchens evigt udviklende karakter.