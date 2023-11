Hvilke fastfood-virksomheder ejes af Kina?

I de senere år har Kina foretaget betydelige investeringer i forskellige industrier rundt om i verden, herunder fastfood-sektoren. Flere kendte fastfood-kæder er blevet en del af kinesisk-ejede virksomheder, hvilket har ført til spørgsmål om indflydelsen og virkningen af ​​disse opkøb. Lad os se nærmere på nogle af de store fastfood-virksomheder, som nu er ejet af Kina.

McDonalds: En af de mest ikoniske fastfoodkæder globalt, McDonald's, har en betydelig tilstedeværelse i Kina. Det er dog vigtigt at bemærke, at selvom McDonald's har et stærkt fodfæste på det kinesiske marked, er det ikke ejet af et kinesisk selskab. Størstedelen af ​​McDonald's restauranter i Kina drives af en strategisk partner, CITIC Limited, og CITIC Capital, et kinesisk statsejet investeringsselskab.

Pizza Huts: Pizza Hut, en populær pizzakæde, er heller ikke ejet af et kinesisk firma. Det er et datterselskab af Yum! Brands, en amerikansk fastfood-virksomhed. Men Yum! Brands har en stærk tilstedeværelse i Kina med mange Pizza Hut-lokationer over hele landet.

KFC: KFC, et andet kendt mærke under Yum! Brands, har en betydelig tilstedeværelse i Kina. Faktisk er Kina et af de største markeder for KFC globalt. Mens KFC ikke er ejet af et kinesisk selskab, Yum! Brands har etableret en separat enhed kaldet Yum China Holdings til at styre sine aktiviteter i landet.

FAQ:

Som konklusion, mens Kina har foretaget betydelige investeringer i forskellige industrier verden over, herunder fastfood-sektoren, er store fastfood-kæder som McDonald's, Pizza Hut og KFC ikke ejet af kinesiske virksomheder. Disse kæder har dog en stærk tilstedeværelse i Kina på grund af partnerskaber, datterselskaber eller separate enheder, der er etableret for at styre operationer i landet.