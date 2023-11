Hvad hed Lowes før?

I en overraskende afsløring er det kommet frem, at den populære boligforbedringsforhandler, Lowes, ikke altid var kendt under sit nuværende navn. Mange kunder er måske uvidende om virksomhedens tidligere identitet, hvilket tilføjer et spændende lag til virksomhedens historie. Så hvad hed Lowes tidligere? Lad os dykke ned i fortiden og afdække svaret.

Før det blev Lowes, var virksomheden kendt som Lowe's North Wilkesboro Hardware. Det hele begyndte i 1921, da Lucius Smith Lowe åbnede en lille byggemarked i North Wilkesboro, North Carolina. Butikken fik hurtigt et ry for sin exceptionelle kundeservice og kvalitetsprodukter, hvilket førte til dens ekspansion til nabobyer.

Efterhånden som virksomheden voksede, gennemgik den en række transformationer. I 1952 ændrede virksomheden navn til Lowe's Building Supply for at afspejle dets fokus på at levere byggematerialer. Det var dog først i 1984, at navnet officielt blev forkortet til Lowes, hvilket droppede apostrof og adopterede en mere moderne branding.

FAQ:

Q: Hvorfor skiftede Lowes navn?

A: Beslutningen om at ændre navnet fra Lowe's Building Supply til Lowes var en del af en rebranding indsats for at modernisere virksomhedens image og gøre det mere attraktivt for en bredere kundebase.

Q: Hvad er betydningen af ​​apostrof i det tidligere navn?

A: Apostrof i Lowe's repræsenterede den besiddende form, hvilket indikerer, at butikken tilhørte Lowe-familien. Men i rebranding-processen blev apostrof fjernet for at skabe et enklere og mere strømlinet logo.

Q: Er der andre bemærkelsesværdige ændringer i Lowes' historie?

A: Ja, udover navneændringen har Lowes gennemgået forskellige udvidelser og opkøb gennem årene. Det er blevet en af ​​de største boligforbedringsforhandlere i USA med butikker over hele landet og en stærk online tilstedeværelse.

Som konklusion var Lowes, den berømte boligforbedringsforhandler, tidligere kendt som Lowe's North Wilkesboro Hardware og senere som Lowe's Building Supply. Virksomhedens beslutning om at skifte navn til Lowes i 1984 markerede en betydelig milepæl i dets historie. Mens Lowes fortsætter med at trives og betjene kunder, forbliver dets tidligere navne et vidnesbyrd om dens beskedne begyndelse og bemærkelsesværdige vækst.