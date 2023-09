Ny opdagelse: Hints of Life on Exoplanet 120 Light-years away

Forskere, der bruger James Webb-rumteleskopet, har opdaget tilstedeværelsen af ​​et molekyle kaldet dimethylsulfid (DMS) i atmosfæren på en exoplanet kendt som K2-18 b. Mens DMS primært produceres af fytoplankton på Jorden, antyder dets tilstedeværelse på denne fjerne planet muligheden for liv. Teleskopet, der blev betjent af NASA og de europæiske og canadiske rumorganisationer, observerede exoplaneten i stjernebilledet Løven, næsten ni gange jordens masse. Ud over DMS fandt undersøgelsen også en overflod af kulstofbærende molekyler såsom metan og kuldioxid.

Denne opdagelse understøtter teorien om, at K2-18 b er en hyceansk planet, en type exoplanet, der menes at have en brintrig atmosfære hængende over et hav. Astronom Nikku Madhusudhan fra University of Cambridge forklarer, at DMS er unikt for Jorden og er blevet forudsagt at være en god biosignatur for beboelige exoplaneter.

De videnskabsmænd, der er involveret i forskningen, advarer dog om, at beviserne, der understøtter tilstedeværelsen af ​​DMS på K2-18 b, er foreløbige og kræver yderligere validering. Opfølgende observationer med James Webb Space Telescope vil blive udført for at bekræfte disse fund.

Metoden, som forskerholdet bruger, kaldes transmissionsspektroskopi. Denne teknik involverer at analysere lyset fra en stjerne, når den passerer gennem atmosfæren på en exoplanet. Ved at undersøge bølgelængderne af lys, der absorberes af molekyler i atmosfæren, kan astronomer bestemme exoplanetens molekylære sammensætning.

Denne undersøgelse markerer første gang, at metan og kulbrinter er blevet påvist i en exoplanets atmosfære ved hjælp af transmissionsspektroskopi. Fraværet af molekyler som ammoniak og kulilte, kombineret med tilstedeværelsen af ​​metan og kuldioxid, antyder muligheden for et hav under overfladen af ​​K2-18 b.

K2-18 b kredser om en kølig dværgstjerne i den beboelige zone, hvor flydende vand potentielt kunne eksistere på planetens overflade. Vandets temperatur og planetens beboelighed er dog stadig ukendt. Flere observationer er nødvendige for at etablere de nødvendige betingelser for liv på denne fjerne exoplanet.

Kilde: University of Cambridge, The Astrophysical Journal Letters