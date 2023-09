Warbits+: Open Beta-tilmeldinger nu live til mobil og pc

Risky Labs Warbits, en elsket version af det klassiske Advance Wars-gameplay, gennemgår en komplet genopbygning til at inkludere moderne skærmstørrelser, spil på tværs af platforme, støtte til oprettelse af fællesskaber og forskellige forbedringer af livskvalitet. De åbne beta-tilmeldinger til Warbits+ er nu tilgængelige på både Steam og iOS, og vil forblive åbne indtil den 20. september.

Warbits+ vil blive udgivet på pc i næste måned, mens mobilversionens udgivelsesdato endnu ikke er offentliggjort. Spillere kan dog ønskesedle spillet på Steam og endda downloade demoen i mellemtiden. Den nye udgivelse vil indeholde 6 kampagnemissioner, 4 træfningsmissioner, 4 puslespilsmissioner, en korteditor og support til både lokal og online multiplayer.

Det originale Warbits-spil blev meget rost, som demonstreret af dets positive postmortem og dets anerkendelse som Game of the Week efter dets udgivelse. Den kommende Warbits+ åbne beta er meget ventet, med spillere ivrige efter at opleve det forbedrede gameplay på Steam Deck og iPad.

Hvis du ikke har spillet de originale Warbits eller Advance Wars, kan det være værd at tjekke anmeldelser for at få en idé om spillets vanedannende karakter og strategiske gameplay. For at holde dig opdateret om de seneste nyheder og udviklinger vedrørende Warbits+, besøg den officielle hjemmeside.

