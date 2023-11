Microsoft Stock rammer rekordhøjt, da OpenAI Shakeup sender stødbølger

Microsoft-aktien steg til rekordhøje i mandags efter nyheden om, at Sam Altman, tidligere CEO for OpenAI, ville slutte sig til Microsoft for at lede et nyt avanceret AI-forskerhold sammen med medstifter Greg Brockman. Det uventede træk sendte chokbølger gennem teknologiverdenen og overraskede både industriinsidere og investorer.

Mens aftalen mellem Altman og Microsoft endnu ikke er officiel, udråber analytikere og eksperter det allerede som en stor gevinst for teknologigiganten. RBC Capital Markets administrerende direktør Rishi Jaluria kaldte det et "enormt kup for Microsoft", og fremhævede Altmans ry som en AI-visionær.

Der er fortsat bekymring for, hvordan usikkerheden ved OpenAI vil påvirke Microsofts forretning på kort sigt, især med hensyn til Microsofts Azure cloud-tjenester, som blev brugt af OpenAI. Analytikere mener dog, at det i sidste ende kan være et bedre resultat for Microsoft at bringe Altman og hans team med om bord i det lange løb.

Ansættelsen af ​​Altman og Brockman positionerer Microsoft som destinationsarbejdsgiver for generative AI-ingeniører, hvilket yderligere styrker virksomhedens førende på området. På den anden side kæmper OpenAI med efterskælv, som det fremgår af et brev underskrevet af over 500 medarbejdere, der opfordrer bestyrelsen til at træde tilbage eller stå over for massefratræden.

Både investorer og analytikere ser dette som en væsentlig strategisk fordel for Microsoft, da det ikke kun bevarer deres AI-produktkøreplan, men også præsenterer formidabel konkurrence for generative AI-startups og Google DeepMind.

Som et resultat af denne udvikling lukkede Microsoft-aktien på 377.44 dollar mandag, en stigning på over 2%. Markedets positive reaktion afspejler tilliden til Microsofts evne til at fastholde sin position som førende inden for kunstig intelligens på trods af den nylige forstyrrelse i OpenAI.

FAQ

Hvad er OpenAI?

OpenAI er et førende forskningslaboratorium for kunstig intelligens, der er grundlagt med missionen om at sikre, at kunstig generel intelligens (AGI) kommer hele menneskeheden til gode. Det blev grundlagt af Sam Altman og Greg Brockman.

Hvad er generativ AI?

Generativ AI refererer til området for kunstig intelligens, der fokuserer på at skabe modeller, algoritmer og systemer, der er i stand til at generere nyt og originalt indhold, såsom billeder, tekst eller musik.

Hvad er Microsoft Azure?

Microsoft Azure er en cloud computing-platform og -tjeneste, der tilbydes af Microsoft. Det giver en bred vifte af cloud-tjenester, herunder virtuelle maskiner, storage, analyse og AI-funktioner, for at hjælpe virksomheder med at bygge, implementere og administrere applikationer og tjenester.

Hvilken indflydelse har ansættelsen af ​​Sam Altman på Microsofts aktie?

Ansættelsen af ​​Sam Altman betragtes som en positiv udvikling for Microsoft, der fører til en stigning i investorernes tillid og en stigning i selskabets aktiekurs. Altmans ry som en AI-visionær og den strategiske fordel, som Microsoft opnåede med hans tilføjelse til teamet, ses som faktorer, der bidrager til denne positive markedsreaktion.