Wahoo afslører ny Kickr Move Turbo Trainer og Kickr Bike Shift

Wahoo, det populære indendørs cykling tech brand, har annonceret udgivelsen af ​​to nye produkter: Kickr Move turbo træner og Kickr Bike Shift smart cykel. Kickr Move er placeret i toppen af ​​Wahoos Kickr smart turbo-trænerserie og kan prale af nye bevægelsesegenskaber, der sigter mod at give en mere naturlig kørefølelse og forbedre brugerkomforten, til en pris på $1,599.99 USD. På den anden side sidder Kickr Bike Shift under Kickr Bike V2 og forenkler noget funktionalitet, prissat til $2,999.99 USD.

Kickr Move har et otte-tommers 'tyngdekraftsspor', der tillader den vigtigste turbo-trænerhardware at glide frem og tilbage på en buet bane, hvilket giver en lille mængde side-til-side-bevægelse. Dette gør det muligt for cyklen at rejse frit under træning, hvilket reducerer træthed og forbedrer den generelle effektivitet. Skydeskinnen er låsbar for nem transport og cykelmontering. For at parre Kickr Move med en Kickr Climb kræves der en ekstra hardwareadapter, men den kan købes separat.

Med hensyn til specifikationer tilbyder Kickr Move Bluetooth, ANT+ og WiFi-forbindelse, samt strømnøjagtighed til inden for 1%. Den kan håndtere en maksimal modstand på 2,200 watt og har et simuleret gradientområde på -10% til 20%. Det inkluderer også funktioner såsom ERG Easy Ramp og Race Mode for forbedrede træningsoplevelser. Kickr Move kommer med en 11-speed SunRace 11-28T kassette, som stadig er den foretrukne mulighed blandt Wahoo-brugere.

Hvad angår Kickr Bike Shift, er det en mere overkommelig smart cykelmulighed med en stålramme og vejer 40 kg. Den tilbyder 2200 watt modstand, WiFi-forbindelse og strømmålingsnøjagtighed inden for 1 %. I modsætning til Kickr Bike V2 har Kickr Bike Shift ikke en vippefunktion eller motordrevet inertifunktion. Den bevarer dog fem-punkts tilpasningssystemet, app-baseret opsætning og konfigurerbare skiftere og knapper.

Både Kickr Move og Kickr Bike Shift kan købes med det samme. Kickr Move er prissat til $1,599.99 USD, mens Kickr Bike Shift koster $2,999.99 USD og begynder at sendes i slutningen af ​​september.

