Victrola introducerer nye højopløselige pladespillere til trådløs vinylafspilning

Victrola, en anerkendt producent af pladespillere, har taget et væsentligt skridt fremad med udgivelsen af ​​deres nye premium-modeller, Hi-Res Carbon og Hi-Res Onyx. Disse spændende tilføjelser til deres lineup er udstyret med indbygget Qualcomm-lydhardware, der muliggør problemfri trådløs vinylafspilning til Bluetooth eller aptX-aktiverede højttalere og hovedtelefoner.

Denne udgivelse markerer en afvigelse fra Victrolas tidligere serie, som udelukkende var kompatibel med Sonos-højttalere. Inkluderingen af ​​Qualcomm lydhardware sikrer kompatibilitet med en bredere vifte af enheder, hvilket giver brugerne mulighed for at nyde deres vinylplader trådløst uden at gå på kompromis med lydkvaliteten.

Både Hi-Res Carbon- og Hi-Res Onyx-pladespillerne understøtter de nyeste Bluetooth 5.4- og Bluetooth LE-protokoller, hvilket giver forbedret forbindelse og forbedrede lydstreaming-funktioner. Derudover har disse pladespillere Qualcomms aptX Adaptive lydteknologier, som optimerer lydtransmission for en overlegen lytteoplevelse.

For dem, der foretrækker en mere traditionel opsætning, tilbyder Hi-Res-modellerne stadig RCA-udgange til tilslutning til selvforsynede kablede højttalere. Dette designvalg henvender sig til audiofile, der sætter pris på den klassiske kablede forbindelse og foretrækker at have fuldstændig kontrol over deres lydopsætning.

Hi-Res Carbon og Hi-Res Onyx pladespillerne er prissat til henholdsvis $599 og $399, hvilket tilbyder et mere overkommeligt alternativ til deres Sonos-kompatible modstykker. Denne prisstrategi gør disse premium-modeller tilgængelige for et bredere publikum, og tilskynder flere mennesker til at opleve glæden ved vinylafspilning med bekvemmeligheden ved trådløs teknologi.

Som konklusion repræsenterer Victrolas introduktion af Hi-Res Carbon og Hi-Res Onyx pladespillerne med indbygget Qualcomm lydhardware et markant skift i virksomhedens produktudbud. Ved at omfavne trådløs teknologi og udvide kompatibiliteten sigter Victrola efter at appellere til både teknologikyndige brugere og traditionalister, og bevare deres ry som et pålideligt mærke på pladespillermarkedet.

kilder:

- Victrolas hjemmeside