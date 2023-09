Alarmerende niveau af antibiotikaresistens fundet hos krigsskadede patienter i Ukraine

Forskere har opdaget et bekymrende niveau af antibiotikaresistens i bakterier fra krigssårede patienter i Ukraine. Undersøgelsen, udført af Lunds Universitet i Sverige i samarbejde med ukrainske mikrobiologer, fandt hidtil usete niveauer af resistens, især i Klebsiella pneumoniae-bakterien.

Forskerne analyserede patientprøver fra 141 krigsofre i Ukraine, inklusive voksne med skader pådraget under krigen og spædbørn diagnosticeret med lungebetændelse. Disse patienter havde fået infektioner, mens de var på hospitaler, hovedsageligt på grund af overvældende medicinske faciliteter og ødelagt infrastruktur.

Resultaterne, offentliggjort i The Lancet Infectious Diseases, afslørede, at adskillige patienter havde bakterier med bemærkelsesværdig høj antibiotikaresistens. Nogle stammer udviste resistens over for bredspektrede antimikrobielle midler, herunder nyudviklede antibiotika. Chokerende nok indeholdt næsten ti procent af prøverne bakterier, der var resistente over for "vores sidste udvej"-antibiotikum, colistin. Derudover indeholdt seks procent af alle prøverne bakterier, der var resistente over for alle testede antibiotika.

Professor Kristian Riesbeck fra Lunds Universitet udtrykte bekymring over den resistens, som Klebsiella pneumoniae-bakterier udviser, da de har potentiale til at forårsage sygdom selv hos personer med et sundt immunsystem. Han fremhævede det presserende behov for international hjælp til at imødegå denne alvorlige bekymring.

Omfanget af antibiotikaresistens observeret i denne undersøgelse overgår alt set før, selv i lande som Indien og Kina. Professor Riesbeck understregede risikoen for yderligere spredning af resistente bakterier, som truer hele den europæiske region. Mens mange lande yder militær bistand til Ukraine, er det lige så vigtigt at hjælpe med at løse denne igangværende situation.

Resultaterne af denne undersøgelse fremhæver de udfordringer, som resistente bakterier udgør i tider med krig. Ud over de menneskelige lidelser forårsaget af krigen i Ukraine, er der en usynlig krig, der udkæmpes mod disse modstandsdygtige bakterier. Korrekt indgriben og støtte er afgørende for at forhindre spredning af antibiotikaresistens og beskytte sundheden for individer, der er ramt af krig og konflikt.

[Kilde: The Lancet Infectious Diseases]