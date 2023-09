Byparker bygget på tidligere forbrændingsanlæg kunne have forhøjede niveauer af bly i jorden

Sammenfatning: En undersøgelse udført af Duke University har fundet ud af, at byparker og legepladser bygget på tidligere affaldsforbrændingspladser stadig kan have betydeligt høje niveauer af bly i deres overfladejord. Undersøgelsen indsamlede og analyserede overfladejordprøver fra tre byparker i Durham, North Carolina, som er placeret på tidligere forbrændingsanlæg lukket i begyndelsen af ​​1940'erne. Resultaterne viste, at en af ​​parkerne havde blyniveauer på over 2000 dele pr. million, mere end fem gange højere end den nuværende EPA-standard for sikker jord i legeområder for børn. Eksponering for bly i jord kan have langsigtede sundhedseffekter, især på børn, herunder skader på hjernen og nervesystemet, forsinket vækst og udvikling samt indlærings- og adfærdsproblemer. Undersøgelsen fremhæver behovet for øget overvågning og test af jordforurening i byområder, da mange byer kan have parker, skoler, boliger og andre bygninger bygget på tidligere forbrændingsanlæg og askebortskaffelsespladser.

Byer i USA og Canada brændte deres affald og affald i kommunale forbrændingsanlæg indtil begyndelsen af ​​1970'erne, hvor bekymringer om luftforurening førte til, at de blev lukket. Undersøgelsen viser imidlertid, at arven fra forurening fra disse forbrændingsanlæg stadig kan fortsætte i byjord. Forskerne tyder på, at historiske undersøgelser indikerer en mangel på bevidsthed om sundheds- og miljøfarerne ved forbrændingsaske, som indeholdt koncentrerede niveauer af bly og andre forurenende stoffer. Asken blev nogle gange spredt rundt i parker og andre byrum, hvilket bidrog til jordforurening.

Undersøgelsen understreger også vigtigheden af ​​at bruge ny teknologi til prøveudtagning og overvågning af jordforurening. Brugen af ​​bærbare røntgenfluorescensinstrumenter giver mulighed for hurtig analyse af jordprøver for flere metaller, inklusive bly. Forskerne mener, at brug af historiske optegnelser om affaldsforbrænding og askebortskaffelse kan hjælpe med at identificere forureningshotspots og fremskynde indsatsen for at vurdere og afbøde risici. Denne undersøgelse tjener som en påmindelse om de potentielle farer forbundet med forurenet jord i byområder og behovet for fortsat overvågning og oprydningsindsats.

