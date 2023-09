Google står over for retssag for påstande om misbrug af monopolmagt

Den amerikanske regering tager Google for retten og anklager teknologigiganten for at misbruge sin monopolmagt i søgemaskineindustrien. Retssagen, som markerer regeringens første store monopolsag i årtier og den første i det moderne internets tidsalder, begynder tirsdag i Washington, DC

Kernen i justitsministeriets sag er påstanden om, at Google orkestrerede sine forretningsforbindelser for at sikre, at det er den første søgemaskine, som brugerne ser, når de får adgang til deres telefoner eller webbrowsere. Regeringen hævder, at Googles mål var at eliminere konkurrencen og bevare sin dominans.

Den tidligere justitsminister William Barr beskrev retssagen som et angreb på Googles greb over internettet, der påvirker millioner af forbrugere, annoncører, små virksomheder og iværksættere. Efter flere års forberedelse, herunder fremstilling af millioner af sider med dokumenter og deponeringer fra over 150 personer, skal sagen endelig for retten.

Resultatet af dette skelsættende forsøg vil have betydelige konsekvenser for teknologiindustrien og internettet som helhed. Det udfordrer teknologivirksomhedernes magt til at kontrollere de produkter, som folk bruger dagligt. Hvis det lykkes, kan det potentielt ændre den måde, teknologigiganter opererer på og have en direkte indflydelse på, hvordan internettet fungerer.

Google, som i øjeblikket besidder omkring 90 % af det amerikanske søgemaskinemarked og er vurderet til 1.7 billioner USD, hævder, at dets søgeprodukt er sine konkurrenter overlegent. Virksomheden oplyser, at brugerne vælger at bruge Google ud fra præference, da det er let at skifte til en alternativ søgemaskine i moderne tid.

Denne sag minder om antitrustsagen fra 1998 mod Microsoft, som resulterede i en sejr for justitsministeriet. Lighederne mellem de to sager og deres potentielle udfald har fået mange til at se Microsoft-sagen som en plan for at tage fat på nutidens teknologigiganter.

Regeringens sag mod Google fokuserer på virksomhedens eksklusive aftaler med telefonproducenter som Apple og Samsung samt webbrowsere som Mozilla. Disse aftaler sikrer, at Google er standardsøgemaskinen på de fleste enheder, hvilket angiveligt kvæler konkurrencen og begrænser tilstedeværelsen af ​​mindre rivaler.

I de kommende uger vil retssagen udspille sig, og dommen vil forme tech-industriens fremtid. Uanset udfaldet betyder denne højprofilerede sag et afgørende øjeblik for at adressere magtdynamikken inden for teknologisektoren.

