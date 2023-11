Forstå betydningen af ​​mental sundhedsstøtte på universiteter

Tragedie ramte University of New Hampshire-samfundet, da de sørgede over tabet af en studerende, der døde af selvmord i søndags. Eleven, en junior i Peter T. Paul College of Business and Economics, blev af skolens embedsmænd beskrevet som en loyal og godhjertet ven, der havde en positiv indvirkning på UNH-samfundet. Campussamfundet er særligt berørt, da studerende forbereder sig på at tage afsted til Thanksgiving-ferien i denne uge.

I kølvandet på denne ødelæggende begivenhed understregede UNH-præsident James W. Dean Jr. vigtigheden af ​​at støtte studerende, der måske sørger. Han opfordrede fakultetet til at være opmærksomme på den sorg, mange studerende kan opleve, og til at tilbyde fleksibilitet med hensyn til akademisk ansvar. Universitetet er i kontakt med den studerendes familie og vil med tiden informere om mindehøjtideligheder.

Durham Police Departments chef, Rene Kelley, bekræftede dødsfaldet som et selvmord og forsikrede, at der ikke er mistanke om uredelighed. Efterforskningen er i gang.

I erkendelse af behovet for støtte og rådgivning i tider som disse, er universitetets psykologiske og rådgivningstjenester og Employee Assistance Program tilgængelige for studerende, fakulteter og ansatte. Det er afgørende for den enkelte at række ud og søge hjælp, hvis de føler tristhed eller sorg.

Ofte stillede spørgsmål:

Q: Hvordan kan studerende kontakte UNH Psychological and Counseling Services?

Sv: Studerende kan kontakte de psykologiske og rådgivningstjenester på (603) 862-2090 for at få støtte.

Q: Hvordan kan personale og fakulteter få adgang til Employee Assistance Program på UNH?

A: Employee Assistance Program kan kontaktes direkte på (800) 424-1749.

Spørgsmål: Er der nationale krisehjælpelinjer tilgængelige for øjeblikkelig støtte?

A: Ja, National Alliance on Mental Illness (NAMI) hotline kan kontaktes på 800-950-NAMI (6264), National Suicide Prevention Lifeline på 800-273-TALK (8255) og National Crisis Line på 1- 833-710-6477. Disse kriselinjer giver øjeblikkelig støtte og vejledning til nødlidende.