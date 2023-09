Under The Waves: A Deep Sea Home with Chthonic Sadness

Videospillet "Under The Waves" tager spillere ned i fortvivlelsens dyb, mens de udforsker livet for en dybhavsdykker ved navn Stan. Spillet, udgivet af Quantic Dream, sætter en dyster tone lige fra starten og understreger den metaforiske forbindelse mellem havet og sorgen. Mens spillere navigerer i de mørke og tågede dybder i en lille undervandsbåd, kan de ikke lade være med at reflektere over deres egen tristhed. Men midt i denne chtoniske tristhed skiller ét aspekt sig ud – Stans undervandsbolig.

Stans opholdsrum er overraskende hyggeligt og velindrettet. Spillet viser hans kapselhjem, komplet med et tæppebelagt gulv, hylder og endda en bogkrog. Denne lille undervandsbolig har flere kvadratmeter og lagerplads end mange hjem i den virkelige verden. Med et rummeligt badeværelse, et ekspansivt køkken med et indbygget tv og et akvarium og en behagelig futon ved vinduet, er det svært ikke at være misundelig på Stans boligindretning.

Selvom det kan virke underligt for en karakter, der er fordybet i sorg, at have et så dejligt og behageligt hjem, giver det tematisk mening. Stans opholdsrum fungerer som et fristed efter en dag brugt på at konfrontere hans mareridt i det store, blå tomrum. Blandingen af ​​creme og orange farver i retro 70'er-stilen skaber en beroligende stemning, der står i kontrast til mørket udenfor. Det er afgørende for Stans mentale velbefindende, at hans opholdsrum føles trygt og sikkert, især i betragtning af de mareridt, han udholder.

På trods af den tiltalende karakter af Stans undervandsbolig, er det vigtigt at anerkende boligkrisen, som mange i den virkelige verden står over for. Spillets skildring af et ønskeligt og behageligt hjem forstærker kun forskellen mellem virtuelle og faktiske livssituationer. I en verden, hvor selv fiktive karakterer i dybet af fortvivlelse har pænere hjem end nogle individer, er det en skarp påmindelse om den nuværende tilstand af billige boliger.

