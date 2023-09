Ny indsigt i Rifting: Forstå udviklingen af ​​Rift Magmas

Denne artikel fremhæver en nylig undersøgelse offentliggjort i Journal of Geophysical Research: Solid Earth, der giver ny indsigt i rifting og udviklingen af ​​rift-magmaer. Rifting er en geologisk proces, der involverer strækning af kontinenter, hvilket fører til dannelsen af ​​fordybninger på jordens overflade, der er fyldt med magma fra den smeltende kappe.

Undersøgelsen af ​​Mayle og Harry (2023) fokuserer på at vurdere mængden og petrologiske karakteristika af rift-magmaer, specifikt mineralsammensætningen, for at sammenligne dem med dem, der findes på kontinenter. Deres tilgang involverer beregningssimuleringer, der modellerer temperatur- og trykforholdene under riftning, idet man overvejer en række kappekildesten fra vandrige basalter til tør kappe. Ved at gøre det er de i stand til at bestemme de karakteristiske udviklinger af magmaer produceret under rifting.

Resultaterne af undersøgelsen afslører, at de magmaer, der produceres under rifting, viser betydelige kemiske forskelle, hvilket indikerer variationer i betingelserne for kappesmeltning over millioner af år. Mens det faldende tryk under en tyndere lithosfære spiller en rolle under disse forhold, er det ikke tilstrækkeligt til fuldt ud at forklare mangfoldigheden af ​​rift-magmaer.

Mayle og Harrys simuleringer matcher nøje de observerede rækker og mængder af magmaer i sprækker, hvilket tyder på, at disse magmaer kan give værdifuld indsigt i de dybe kildeklipper under rivende kontinenter, før de drev fra hinanden. Denne information er afgørende for at forstå den geologiske historie og processer forbundet med rifting.

Samlet set tilbyder denne undersøgelse en ny tilgang til at forstå udviklingen af ​​rift-magmaer og giver vigtige implikationer for vores forståelse af rifting-processer. Ved at vurdere mængden og karakteristika af rift-magmaer kan forskere få indsigt i de dybe kappeprocesser, der opstår under kontinentets opbrud.

Citat: Mayle, M., & Harry, DL (2023). Syn-rift-magmatisme og sekventiel smeltning af frugtbare litologier i litosfæren og asthenosfæren. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 128, e2023JB027072.

Definitioner:

– Rifting: Processen med, at kontinenter strækkes fra hinanden, hvilket fører til dannelsen af ​​fordybninger og opstigning af magma fra kappen.

– Magma: Smeltet sten under jordens overflade.

– Lithosfære: Jordens stive ydre lag, der består af skorpen og den øverste kappe.

– Petrologiske egenskaber: Mineralsammensætningen og sammensætningen af ​​bjergarter.

– Beregningssimulering: Brugen af ​​computermodeller til at simulere processer i den virkelige verden.

