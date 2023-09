Asteroide Sample Return Mission OSIRIS-REx når kulmination

En kapsel indeholdende 250 gram asteroidestøv er sat til at lande i Utahs ørken den 24. september, hvilket markerer kulminationen på NASAs OSIRIS-REx-mission. Missionen blev lanceret i 2016 og havde til formål at indsamle og returnere en prøve fra asteroiden Bennu, som giver værdifuld indsigt i dannelsen af ​​vores solsystem for over 4.5 milliarder år siden. Kapslen vil blive omhyggeligt transporteret til et NASA-laboratorium i Houston for at forhindre kontaminering, før den distribueres til forskellige deltagende laboratorier rundt om i verden.

Bennu, som er et relativt primitivt materiale, er meget værdifuldt for videnskabsmænd, der søger at forstå solsystemets oprindelse. Lignende meteoritter med Bennus sammensætning falder til Jorden, men de brænder ofte op i atmosfæren eller bliver forurenet af det terrestriske miljø. OSIRIS-REx-missionen giver en unik mulighed for at studere en ikke-kontamineret prøve.

Canadiske forskere vil også have mulighed for at analysere en del af prøven, takket være deres bidrag til missionen med OLA (OSIRIS-REx Laser Altimeter) instrumentet. Den canadiske rumfartsorganisation vil have adgang til 4% af prøven, svarende til 10 gram. Michael Daly, en forsker ved York University, planlægger at måle den termiske ledningsevne af hans prøve for at bestemme de termiske egenskaber af hele asteroiden. Dominique Weis og hendes kolleger ved University of British Columbia vil bruge en følsom type massespektrometri til at bestemme sammensætningen af ​​Bennu.

Mens tre fjerdedele af prøven vil blive bevaret til fremtidige generationer at studere, vil OSIRIS-REx-missionen fortsætte efter leveringen af ​​kapslen. Sonden vil fortsætte med at kredse om asteroiden Apophis i 2029.

