De fem bedste pengeskabende GTA Online Heists gennem tiden

Penge er afgørende i Grand Theft Auto (GTA) Online, og røverier er en af ​​de hurtigste og mest rentable måder at tjene millioner på. I denne artikel vil vi udforske de fem største pengeskabende GTA Online-tyverier:

5) Bogdan-problemet: Dette røveri er en del af Doomsday Heist-handlingerne og kræver to til fire spillere. Det ene hold skal infiltrere en ubåd, mens det andet giver dækning ved hjælp af GTA Onlines Mammoth Avenger. Udbetalingen for The Bogdan Problem er omkring $1,425,000 på normal sværhedsgrad.

4) Pacific Standard Job: Dette klassiske bankrøveri blev introduceret i 2015. Det kræver fire spillere og involverer højrisikosituationer og kampe med rivaliserende røveri. Udbetalingen for The Pacific Standard Job er $750,000 på Easy, $1,500,000 på Normal og $1,875,000 på Hard sværhedsgrad.

3) Dommedagsscenariet: Som en af ​​handlingerne i Dommedagstøvet kan dette røveri gennemføres af to til fire spillere. Selvom den er lang, giver den en udbetaling på $1,800,000 på normal sværhedsgrad og $2,250,000 på hård sværhedsgrad.

2) The Diamond Casino Heist: Dette røveri, tilføjet i slutningen af ​​2019, kræver, at spillere opretter en Arcade. Det tilbyder tre tilgange: Silent og lusket, Big Con eller Aggressive. Den højeste udbetaling på $3,619,000 kan opnås ved at plyndre diamanter med hård sværhedsgrad.

1) The Cayo Perico Heist: I modsætning til de andre kan dette røveri spilles solo. Det foregår på Cayo Perico Island og kræver en Diamond Casino Penthouse og Kosatka-ubåden. Den primære udbetaling afhænger af målet, hvor Panther Statue tilbyder $4,089,152 på hård sværhedsgrad.

Disse røverier giver spillere lukrative muligheder for at samle rigdom i GTA Online. Kilde: In-game viden og erfaring.