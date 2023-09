Xbox Digital Broadcast vender tilbage til Tokyo Game Show 2023

Den længe ventede Xbox Digital Broadcast vender tilbage til Tokyo Game Show den 21. september. Denne årlige begivenhed fungerer som en platform for Xbox og Bethesda Softworks til at levere opdateringer om deres spil og fremvise en mangfoldig samling af titler fra skabere i Japan og på tværs af Asien.

Desuden vil Xbox annoncere nye tilføjelser til deres stadigt ekspanderende Xbox Game Pass-bibliotek, som tilbyder en bred vifte af indhold fra hold over hele Asien. Denne nyhed vil helt sikkert begejstre fans, der er ivrige efter at opdage nye spiloplevelser.

Udsendelsen vil være tilgængelig for seere på Tokyo Game Shows officielle YouTube-kanal, samt udvalgte sociale Xbox-kanaler. Det vil blive præsenteret på forskellige sprog, herunder japansk, engelsk, koreansk, forenklet kinesisk, traditionel kinesisk, malaysisk, thai, vietnamesisk, indonesisk, fransk, tysk og castiliansk spansk. Derudover vil udsendelsen omfatte japansk tegnsprog (JSL), australsk tegnsprog (AusLan) og lydbeskrivelser på både japansk og engelsk.

Xbox har også været meget omhyggelig med at designe det visuelle til dette års Tokyo Game Show. Billederne kombinerer Xbox og japansk ikonografi med Xbox Nexus, Xbox Series X-konsollen, Maneki-neko (vinkende kat), Mount Fuji, kosmosblomster og en japansk lanterne. Introduktionen af ​​Maneki-neko, et symbol på held og lykke, har til formål at bringe held til alle spillere, der tuner ind på begivenheden.

Som en særlig oplevelse for fans i Japan, der deltager i den fysiske begivenhed på Makuhari Messe, tilbyder Xbox en eksklusiv mulighed. Phil Spencer og Sarah Bond vil være værter for en live-session, og fans kan ansøge om gratis billetter via IGN Japans hjemmeside eller Twitter-konto.

Tokyo Game Show 2023 tegner til at blive en fejring af de bemærkelsesværdige spil, der udvikles til Xbox-platformen. Spillere fra Japan, Asien og rundt om i verden venter spændt på begivenheden, som vil vise de seneste opdateringer og spændende meddelelser. For mere information om tidsplanen og detaljer, besøg venligst det officielle Tokyo Game Show-websted.

Titel: Xbox Digital Broadcast vender tilbage til Tokyo Game Show 2023

Kilde: Xbox News

Definitioner:

– Tokyo Game Show: En årlig videospilstævne afholdt i Tokyo, Japan.

– Xbox Game Pass: En abonnementstjeneste, der giver adgang til et bibliotek af spil til Xbox-konsoller og pc.

– Bethesda Softworks: Et videospilsudgiver kendt for populære titler som The Elder Scrolls og Fallout.

– Maneki-neko: Også kendt som den vinkende kat, er det en almindelig japansk figur, der menes at bringe held og lykke.

– Makuhari Messe: Et kongrescenter i Chiba, Japan, hvor Tokyo Game Show finder sted.

– IGN Japan: Den japanske afdeling af det populære videospilswebsted, IGN.