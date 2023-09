Venmo-brugere rapporterer udfald og betalingsproblemer

Tusindvis af Venmo-brugere har for nylig oplevet problemer med appen, herunder problemer med betalinger og pengeoverførsler. Rapporter om disse problemer toppede omkring kl. 10.30 ET i dag, hvor mange brugere klagede over, at appen ikke fungerede korrekt, og at betalingerne ikke gik igennem. Venmo har ikke officielt behandlet problemet eller givet nogen opdateringer på sociale medier.

Brugere har taget til platforme som Twitter for at udtrykke deres frustrationer med Venmo. Nogle personer har rapporteret, at deres saldi på appen ikke opdateres, hvilket forårsager forvirring og bekymring. Andre har klaget over ikke at kunne få adgang til deres penge, hvilket har resulteret i gener som spildte ture til butikken. Venmo kundeservice har været svær at nå, hvilket forværrer frustrationen.

Mens antallet af rapporter om Downdetector har været faldende, med omkring 400 tilbage på nuværende tidspunkt, ser problemerne ud til at være løst for de fleste brugere. Det er dog vigtigt at bemærke, at der ikke har været nogen officiel bekræftelse eller erklæring fra Venmo vedrørende afbrydelsen.

Det nordamerikanske udfaldskort leveret af Downdetector viser, at de mest berørte områder er spredt over hele USA. I mellemtiden viser en graf, der repræsenterer de rapporterede problemer inden for den seneste time, en stigende tendens.

Som konklusion har Venmo-brugere oplevet forstyrrelser i tjenesten, herunder betalingsfejl og appfejl. Mange har udtrykt deres klager på forskellige platforme og søgt hjælp og løsning. Venmo har endnu ikke givet nogen officielle forklaringer eller opdateringer vedrørende situationen.

