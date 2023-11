FiiO frigiver KB3: Et tastatur med en indbygget DAC og hovedtelefonforstærker

FiiO, et kendt lydmærke, har afsløret sin seneste innovation: KB3, et mekanisk tastatur udstyret med en indbygget digital-til-analog-konverter (DAC) og hovedtelefonforstærker. KB3 har til formål at give brugerne en overlegen lydoplevelse sammenlignet med traditionelle 3.5 mm hovedtelefonstik, der findes på stationære computere og bærbare computere.

Ved at integrere DAC'en og hovedtelefonforstærkeren direkte i tastaturet eliminerer FiiO behovet for separate enheder, der roder op i arbejdsområdet. Det betyder, at der ikke længere er sammenfiltrede hovedtelefonkabler eller yderligere eksterne DAC'er og forstærkere. Med FiiO's ekspertise inden for lydteknologi lover KB3 højkvalitets lydydelse.

Lydspecifikationerne for KB3 er imponerende. Den har to Cirrus Logic CS43131 DAC'er, der understøtter op til 32-bit/384kHz og DSD256 lydformater. Ud over standard 3.5 mm hovedtelefonstikket tilbyder tastaturet også en 4.4 mm balanceret udgang, hvilket giver flere muligheder for lydtilslutning. Ifølge Tom's Hardware er lydegenskaberne i KB3-konkurrenten FiiOs $80 KA13 hovedtelefonforstærker.

Selve tastaturet kan prale af exceptionelle funktioner ud over dets lydevner. Den er pakningsmonteret og har hot-swap-kontakter, hvilket giver mulighed for nem udskiftning af kontakten uden lodning. KB3 er kompatibel med både Mac- og Windows-systemer og understøtter RGB-belysning. Den understøtter også den populære VIA-konfigurationssoftware, hvilket forbedrer tilpasningsmulighederne. Det kompakte layout på 75 procent, der ligner tastaturer til bærbare computere, bidrager yderligere til dets tiltrækningskraft. Derudover er et volumenkontrolhjul bekvemt placeret i øverste højre hjørne af tastaturet.

Selvom integrationen af ​​et hovedtelefonstik i et tastatur ikke er helt ny, løser FiiOs tilgang potentielle problemer med lydinterferens ved at bruge en indbygget DAC til at konvertere det digitale lydsignal fra computeren. Denne tilgang ligner Moondrop Dash, et andet nyligt tastatur med et indbygget hovedtelefonstik.

KB3 kan købes på AliExpress. Kunder kan vælge mellem en barebones-option uden kontakter eller tastaturer til $129.99 eller en færdigmonteret model for $149.99. FiiO tilbyder også en trådløs version af tastaturet til en pris på $129.99 for den fuldt monterede model, men denne variant mangler de innovative lydfunktioner, der findes i den kablede version.

