Maingear afslører kraftfulde præbyggede arbejdsstationer til professionelle

Maingear, en førende brugerdefineret pc-bygger, har netop lanceret sin nye Pro WS-serie, en række avancerede præbyggede systemer, der er specielt designet til professionelle på tværs af forskellige industrier. Med fokus på at levere overlegen ydeevne er disse arbejdsstationer rettet mod spiludviklere, fotoredaktører, grafiske designere, videografer, 3D-gengivelseskunstnere, musikproducenter, CAD-ingeniører, dataforskere og AI/Machine Learning-udviklere.

Pro WS-serien tilbyder tre forskellige arbejdsstationsmuligheder, der kan tilpasses til individuelle behov. En iøjnefaldende funktion er kompatibiliteten med de nyligt udgivne Threadripper 7000 CPU'er, der giver brugerne adgang til banebrydende processorkraft.

Entry-level option, Pro WS, kommer i et standard mid-tower design med Fractal Designs North mid-tower chassis. Dens stilfulde træ-finish paneler på fronten giver et elegant touch. Pro WS kan udstyres med de nyeste Intel Core eller AMD Ryzen CPU'er og to Nvidia RTX 6000 GPU'er, hvilket sikrer enestående grafikydeevne. Afkøling håndteres professionelt af Noctua, og hukommelsesmulighederne går op til hele 128 GB DDR5. Lagervalg består af Samsung 990 NVMe SSD'er eller Seagate IronWolf HDD'er, med en lang række tilgængelige kapaciteter. Pro WS kan også prale af en 1600W strømforsyning og tilbyder flere operativsystemmuligheder.

For dem, der kræver endnu mere strøm, tilbyder Maingear arbejdsstationerne Pro WS Max og Pro RS. Pro WS Max, som er indeholdt i det rummelige Define 7 XL-chassis, leverer ekstreme ydeevne. Pro RS, der har en 4U rackmonteret formfaktor, er bygget på Silverstone RM44-chassiset og tilbyder forbedrede udvidelsesmuligheder.

Både Pro WS Max- og Pro RS-arbejdsstationerne understøtter en lang række CPU'er, inklusive Intel Core, Intel Xeon, AMD Ryzen, AMD Ryzen Threadripper og AMD Ryzen Threadripper Pro, for kompromisløs processorkraft. Disse arbejdsstationer giver også exceptionelle grafikfunktioner, der kan rumme flere Nvidia A4000, A5000 eller RTX 6000 GPU'er. Køleløsninger fra Noctua sikrer effektiv termik, og hukommelseskapaciteten kan nå op til imponerende 256 GB DDR5. Opbevaringsmuligheder afspejler dem i Pro WS, og arbejdsstationerne leveres med de samme 1600W PSU og operativsystemvalg.

Selvom prisoplysninger for Pro WS-serien endnu ikke er blevet frigivet, leverer Maingear en konfigurator på sin officielle hjemmeside, der giver brugerne mulighed for at tilpasse deres arbejdsstationer i overensstemmelse med deres præferencer og krav.

Ofte Stillede Spørgsmål

1. Kan jeg tilpasse komponenterne i Maingears Pro WS-arbejdsstationer?

Ja, Maingear tilbyder tilpasningsmuligheder til sin Pro WS-serie. Brugere kan vælge deres foretrukne CPU, GPU, hukommelseskapacitet, lagerløsning og operativsystem.

2. Hvad er garantidækningen for Maingears Pro WS-arbejdsstationer?

Pro WS-arbejdsstationerne leveres med en standard 2-års Pro Solutions-garanti. Brugere har også mulighed for at opgradere til en 3-års garanti for udvidet dækning.

3. Er disse arbejdsstationer velegnede til fagfolk i alle brancher?

Ja, Pro WS-serien er designet til at henvende sig til professionelle på tværs af forskellige brancher, herunder spiludvikling, fotoredigering, grafisk design, videografi, 3D-gengivelse, musikproduktion, CAD-teknik, datavidenskab og AI/Machine Learning-udvikling.

4. Hvordan kan jeg købe en Maingear Pro WS-arbejdsstation?

Maingears Pro WS-arbejdsstationer kan købes direkte fra Maingears officielle hjemmeside. Brugere kan bruge konfiguratoren til at tilpasse deres arbejdsstationer, før de foretager et køb.