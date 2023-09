TheScore Bet lancerer efterårsmarkedsføringskampagne, der fremhæver integrerede medier og væddemålsoplevelse

TheScore Bet har introduceret sin efterårsmarkedsføringskampagne i Ontario, der falder sammen med starten af ​​NFL-sæsonen. Kampagnen fokuserer på brandets unikke kombination af medier og væddemål, og byder på to nye kommercielle spots, der fremhæver den intuitive og strømlinede væddemålsoplevelse, der udelukkende tilbydes af theScore og theScore Bet.

Reklamerne indeholder karakterer, der repræsenterer Score og Score Bet, og viser, hvordan brandet problemfrit leverer relevant væddemålsindhold og markeder for at hjælpe spillere med at foretage velovervejede væddemål. Ved at integrere banebrydende medier og væddemålsplatforme sikrer theScore Bet, at kunderne har adgang til omfattende data og analyser, personlige markeder og muligheden for at placere indsatser inden for ét økosystem.

"Denne nye kampagne understreger en af ​​vores grundlæggende produktdifferentiere - en fuldt synkroniseret medie- og væddemålsoplevelse mellem Score-medieappen og Score Bet-sportsbogen," forklarede Aubrey Levy, SVP for indhold og marketing hos theScore. "Vi mener, at når medier og væddemål er integreret korrekt, forbedrer det brugeroplevelsen. Disse reklamer fremhæver, hvordan vores produkter samler medier og væddemål i ét intelligent økosystem, der adskiller os fra andre tilbud."

Ud over tv-reklamerne omfatter markedsføringskampagnen digitale aktiver og out-of-home aktiver. theScore Bet samarbejdede med det Toronto-baserede marketingbureau Diamond om kreativiteten og strategien for kampagnen. Reklamerne blev instrueret af The Director Brothers, kendt for deres ekspertise inden for komedie.

Jordan Cohen, kreativ direktør hos Diamond, understregede effektiviteten af ​​theScore Bets integrerede tilgang til væddemål. “Med theScore Bet og theScores omfattende sportsdata og analyse bliver informerede væddemål en problemfri oplevelse. Som en vigtig differentiator i kategorien var det vigtigt at formidle det budskab klart gennem denne kampagne."

