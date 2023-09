Strandet GMC Canyon AT4 fundet fast på Colorado Vandresti

En 2023 GMC Canyon AT4 har været strandet nær toppen af ​​Colorados Rocky Mountains i flere dage. Pickup-trucken sad fast på Decalibron Trail, en syv-mile vandrerute, der runder fire bjergtoppe over 14,000 fod. Stien, delvist beliggende på privat ejendom, havde været lukket i det meste af året på grund af ansvarsproblemer og dårlige sporforhold.

GMC Canyon AT4-chaufføren fik tilsyneladende adgang til stien via en vej, der ender i et stihoved eller bliver en tidligere minevej. Chaufføren undervurderede sandsynligvis terrænets sværhedsgrad, da stien ikke er godt afmærket og kan være forvirrende at navigere.

Lastbilen var gled af siden af ​​stien på løse sten, mistede trækkraft og gravede sig ind i overfladen. Det blev rapporteret, at lastbilen havde gravet sig ind op til dens differentiale, hvilket medførte risiko for at rulle, hvis chaufføren forsøgte at slukke.

Forsøg på at bjærge lastbilen har indtil videre været forgæves. Colorado 4×4 Rescue and Recovery, en frivillig organisation, var nået frem til køretøjet, men var ikke i stand til at trække det ud. Lastbilen forbliver forladt på sporet, da der ikke er rapporteret om yderligere bedring.

Denne hændelse fremhæver farerne ved uerfarne chauffører, der forsøger stier ud over deres færdighedsniveau. Egne bilister har forårsaget lignende hændelser i området, hvilket har givet advarsler og lukning af udfordrende terrængående stier.

Det tjener som en påmindelse om at udvise forsigtighed og ydmyghed, når man begiver sig ud i ukendt terræn.