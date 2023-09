Straffens indvirkning på studerendes adfærd: Bevægelse væk fra traditionelle tilgange

I et klasseværelse er straf et emne, der ofte opstår blandt elever. Dens plads i uddannelsen er dog yderst tvivlsom, især fordi den knap er med i de retningslinjer, der er fastsat af National Educational Welfare Board. Det foretrukne udtryk i disse retningslinjer er "sanktion", som omfatter en række konnotationer, herunder positive indgreb og incitamenter. Den sande ånd i disse retningslinjer, som understreger et gensidigt respektfuldt forhold mellem elever og lærere, skal have større opmærksomhed og forfremmelse i skolerne.

Ansvaret for at etablere og vedligeholde en positiv relation mellem elever og lærere ligger primært hos de voksne. Det er vigtigt for undervisere at formidle budskaber om ansvar, ansvarlighed, handlefrihed, konsekvenser og belønninger og at bevæge sig væk fra straffeforanstaltninger. Straf i et barns formationsår kan have en varig indvirkning på deres følelse af selvværd og opfattelse af andres forventninger.

Damien Quinn, en inspirerende tidligere gerningsmand og fortaler for personer med straffeattest, fremhæver de varige virkninger af formel straf. Mange personer med overbevisning tror, ​​at deres fortid vil forhindre dem i at sikre sig muligheder, hvilket indikerer stigmatiseringen forbundet med straf. Som undervisere er vores mål at guide eleverne mod veje, der holder dem væk fra det strafferetlige system. Det er dog afgørende at være opmærksom på straffens potentielle rolle i unge liv uden for fængselsvæsenet.

Forældre kan utilsigtet videregive overbevisninger om straf, som de har arvet fra deres egen opvækst, hvilket fører til uhjælpsomme indgroede ideer om, at de fortjener straf. Mens loven forbyder fysisk afstraffelse af børn, er det naivt at antage, at det ikke længere eksisterer i noget hjem. I stedet for at normalisere straf bør undervisere stræbe efter at forstærke alternative tilgange og skabe nysgerrighed om de underliggende årsager til en elevs adfærd.

I klasseværelset kan det være transformativt at vedtage en mere medfølende og forstående tilgang til adfærdsstyring. Ved at bruge tre enkle ord – hjælp, støtte og forstå – kan undervisere skabe et miljø, hvor eleverne føler sig trygge og støttet. Disse ord har en enorm vægt og har vist sig at være yderst effektive til at undgå konflikter. Ved at bevæge sig væk fra straf og omfavne positive interventioner kan undervisere forme en sundere og mere befordrende læringsoplevelse for deres elever.

