Ny Wahoo Kickr Core Bundle: Overkommelig smart træner med merværdi

Wahoo Fitness har netop lavet en spændende meddelelse til cykelentusiaster. De har ikke kun reduceret prisen på Wahoo Kickr Core smart trainer, men har også inkluderet en forudinstalleret kassette med et udvalg af 8/9/10/11/12 hastighedsmuligheder. Denne pakke kommer også med et gratis etårigt medlemskab af den populære virtuelle træningsplatform, Zwift. Disse ændringer giver cyklister en mere overkommelig og bekvem mulighed for at forbedre deres indendørs træningsoplevelse.

Wahoo Kickr Core smarte træner, der blev introduceret i 2018, har været en pålidelig og omkostningseffektiv mulighed for cyklister. Den eneste ulempe var fraværet af en forudinstalleret kassette, i modsætning til dens modstykke, Kickr smart trainer. Men med den nye Wahoo Kickr Core Bundle kan brugerne nyde bekvemmeligheden ved en forudinstalleret kassette og et etårigt Zwift-medlemskab, alt sammen til en reduceret pris. Dette bundlingstilbud er det første til Wahoo Fitness, der er baseret i Atlanta, Georgia.

Ud over pakken er prisen på den selvstændige Wahoo Kickr Core også blevet sænket for at matche prisen på Zwift Hub One smart træner. Kunder, der køber Kickr Core fra en lokal cykelbutik eller murstensbutik, vil dog have mulighed for at benytte et rabat på et-årigt Zwift-medlemskab til $99.99.

Afskaffelsen af ​​den klassiske smarttræner fra Zwift Hub, som tilbød en multi-speed kassette, betyder, at Zwift Hub One nu er den eneste smarte træner med Zwift-mærket, der er tilgængelig. Selvom Zwift Hub One kommer med et enkelt tandhjul og virtuel skift i appen, tilbyder Wahoo Kickr Core en mere traditionel oplevelse, der giver brugerne mulighed for at bruge deres egen cykelkassette og bruge deres cykels drivlinje til at skifte gear.

Med disse opdateringer har cyklister to fremragende muligheder at vælge imellem. Zwift Hub One er ideel til dem, der overvejende bruger Zwift eller foretrækker en enklere opsætning, mens Wahoo Kickr Core tilbyder mere alsidighed og integration med Wahoo-økosystemet af tilbehør.

For at gøre Zwift mere tilgængelig, har platformen introduceret en rabat på årslang abonnementsmulighed til en pris på $149.99. Dette repræsenterer en betydelig besparelse på $29.89 sammenlignet med et månedligt abonnement. Eksisterende månedlige abonnenter kan nemt skifte til et årligt medlemskab ved at opsige deres nuværende abonnement og abonnere på Zwift-webstedet.

Den nye Wahoo Kickr Core Bundle og den nedsatte årslange Zwift-abonnementsmulighed giver merværdi og overkommelighed til indendørs cykelentusiaster. Uanset om du leder efter en omfattende smart trænerløsning eller en problemfri virtuel træningsoplevelse, imødekommer disse tilbud en række behov og præferencer.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

1. Hvad er inkluderet i Wahoo Kickr Core Bundle?

Wahoo Kickr Core Bundle inkluderer Wahoo Kickr Core smart trainer med en forudinstalleret kassette (8/9/10/11/12 hastighedsmuligheder) og et års medlemskab af Zwift.

2. Kan jeg købe Wahoo Kickr Core uden en kassette?

Ja, Wahoo Kickr Core kan købes separat uden en kassette. Dens pris er blevet reduceret for at matche prisen på Zwift Hub One smart trainer.

3. Hvad er forskellene mellem Zwift Hub One og Wahoo Kickr Core?

Zwift Hub One kommer med et enkelt tandhjul og virtuel skift i Zwift-appen, mens Wahoo Kickr Core kræver en standard cykelkassette og bruger cyklens drivlinje til gearskift. Kickr Core tilbyder også større integration med Wahoo-økosystemet af tilbehør.

4. Tilbyder Zwift et årelangt abonnement med rabat?

Ja, Zwift tilbyder nu en årelang abonnementsmulighed til en pris af $149.99, hvilket giver bedre værdi sammenlignet med det månedlige abonnement.

5. Kan eksisterende månedlige abonnenter skifte til et årligt medlemskab?

Ja, eksisterende månedlige abonnenter kan skifte til et årligt medlemskab. Brugere, der abonnerer via Apple App Store, bliver dog nødt til at opsige deres eksisterende abonnement og abonnere på Zwift.com for at få det årlige medlemskab. Månedlige abonnenter kan også fortsætte deres månedlige medlemskab efter ønske.