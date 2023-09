Vi præsenterer Super: The True-Blue Australian Lager af Golden West Brewing Co.

Golden West Brewing Co., et håndværksbryggeri med base i Subiaco, Western Australia, har for nylig afsløret deres seneste kreation: Super, en ægte blå australsk pilsnerøl. Med inspiration fra en tid, hvor bestilling af en øl betød at vælge mellem en øl i fuld styrke eller en mellemstyrke goldie, hylder Super den tids enkelhed og nostalgi.

Super hælder en ren gylden nuance med et generøst hoved, og frister ølentusiaster med sit indbydende udseende. På næsen kan øllet prale af en tydelig malt-aroma, der minder om tæpperne i baglokalet på Perths ikoniske spillested for livemusik, The Grosvenor, tilbage i 1990'erne. Den første slurk giver en glat og tilfredsstillende oplevelse, men går snart over i en dejlig balance mellem maltet bitterhed og en sprød finish.

Denne tinnie, eller dåseøl, har allerede sat sit præg på den lokale ølscene og har vundet en sølvmedalje ved Perth Royal Beer Show i 2023. Dens anerkendelse er velfortjent i betragtning af dens evne til at transportere ølelskere tilbage til de gyldne dage, hvor Swanny, eller Swan Gold mellemstyrke, regerede suverænt.

Med en alkohol i volumen (ABV) på 4.2 procent er Super også ideel til at dele med venner, hvilket bringer tilbage det kammeratskab, der ofte er forbundet med at dele en drink. Priset til omkring $23 for en fire-pack er denne tinnie ikke kun en smag af nostalgi, men også en stor værdi for håndværksøl-entusiaster.

Så hvis du længes efter gamle dage, hvor ølvalg var enklere, og fokus var på kvalitet og tradition, bør Super by Golden West Brewing Co. være på din radar. Hæv et glas til australsk håndværk og nyd denne ægte blå pilsner, som har opnået en solid vurdering på 3.5 WA solnedgange ud af 5.

kilder:

– Golden West Brewing Co. (bryggeriets hjemmeside)

– Perth Royal Beer Show (ølkonkurrence)

Definitioner:

– Tinnie: Et udtryk, der bruges i Australien til at henvise til en dåse øl.

– ABV: Alcohol by Volume, en standardmåling, der bruges til at angive alkoholindholdet i en drik.