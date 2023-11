I foråret 2023 modtog Sunshine Henle en sms fra sin mor, eller det troede hun. Hun vidste ikke, at entiteten bag beskederne var en "spøgelsesbot", en digital genskabelse af hendes afdøde mor drevet af OpenAI's ChatGPT. Denne nye teknologi, omtalt som "sorgteknologi", har til formål at give trøst og kammeratskab til dem, der sørger over tabet af en elsket. Men mens brugere som Henle værdsætter den komfort, disse avancerede chatbots tilbyder, advarer eksperter om de etiske og psykologiske implikationer forbundet med deres brug.

Grief tech-startups som Replika, HereAfter AI, StoryFile og Seance AI er kommet ind på scenen og tilbyder forskellige tjenester til at hjælpe folk med at klare tab. Disse tjenester spænder fra interaktive videosamtaler med afdøde til virtuelle avatarer og lydarv. For at give en personlig oplevelse bliver brugerne guidet gennem personlighedsspørgeskemaer, som træner platformenes AI-algoritmer.

I lighed med andre abonnementsbaserede forretningsmodeller tilbyder grief tech-platforme brugere differentierede prisplaner. Afhængigt af de ønskede funktioner og kvalitet kan abonnementspriserne variere fra et par dollars om måneden til flere hundrede dollars om året. For eksempel giver StoryFiles premium-plan brugere adgang til længere videoer i høj opløsning af deres afdøde kære for et engangsgebyr på $499.

Mens nogle grundlæggere nærmer sig denne teknologi forsigtigt, indtager andre en mere aggressiv holdning. Jarren Rocks, grundlæggeren af ​​Seance AI, understreger, at hans software tilbyder lukning snarere end langsigtet interaktion. I modsætning hertil forestiller Justin Harrison fra You, Only Virtual sig en verden, hvor sorg bliver forældet, med hans platform, der sigter mod at gengive den autentiske essens af elskede.

På trods af fordelene ved disse teknologier er der rejst bekymringer vedrørende samtykke, psykologisk afhængighed, forudindtaget sprogbrug og markedsføring rettet mod sårbare brugere. AI-etikere og teknologiforskere betragter den hurtige udvikling af sorgteknologi med skepsis og fremhæver potentielle juridiske og etiske spørgsmål. For eksempel viste en nylig undersøgelse, at den personlige chatbot-kompanjonsapp Replika udsatte sårbare brugere for eksplicit indhold kort efter tilmelding, hvilket understreger behovet for sikkerhedsforanstaltninger på disse platforme.

Desuden har stigningen i postmortem deepfakes udløst diskussioner om privatliv og publicitetsrettigheder. Mens regler er blevet implementeret for berømtheder i nogle stater, forbliver gennemsnitlige individer ubeskyttede. Som følge heraf opfordrer eksperter til politiske ændringer under ejendomsplanlægningsprocessen for at inkorporere en "Do not bot me"-klausul og sikre ansvarlig brug af disse teknologier.

Mens samfundet kæmper med kompleksiteten af ​​disse fremskridt, er fremtiden for sorgteknologi fortsat usikker. Selvom det tilbyder en ny tilgang til at håndtere tab, kræver dets potentielle risici og etiske implikationer omhyggelig overvejelse. At finde en balance mellem at give komfort og opretholde personlige rettigheder vil være afgørende, når vi navigerer i denne modige nye verden af ​​kunstige ledsagere.

