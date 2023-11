Ny Google Pixel 8 overrasker brugere med lysere skærm

By

Googles seneste flagskibssmartphones, Pixel 8 og Pixel 8 Pro, har skabt bølger med deres imponerende hardwareopgraderinger. En af de iøjnefaldende funktioner ved disse enheder er AMOLED-skærmene, som er mærket som "Actua" og "Super Actua." Mens Pixel 8 Pro allerede var kendt for sin maksimale lysstyrke på 2,400 nits, viser det sig, at den almindelige Pixel 8 er endnu mere imponerende end først antaget.

Google måler den maksimale lysstyrke på begge telefoner ved hjælp af et "5% on-pixel ratio", som kun repræsenterer en lille procentdel af skærmen. I virkelighedens brug rammer Pixel 8 Pro muligvis ikke de annoncerede 2,400 nits, bortset fra HDR-indhold. Nylige opdagelser fra XDA-Developers-fællesskabet kaster dog lys over det faktum, at den almindelige Pixel 8 faktisk overgår Googles påstande.

I en detaljeret analyse af Dylan Raga blev det opdaget, at Pixel 8's skærm kan nå en fuldskærmslysstyrke på op til 1,600 nits. Dette er 200 nits højere end hvad Google officielt havde udtalt og endda højere end hvad Raga observerede, da hun testede Pixel 8 Pro.

Interessant nok opnås denne ekstra lysstyrke ved at aktivere funktionen "Smooth Display", som bruger en 120Hz opdateringshastighed. Når denne mulighed er slået fra, når panelet på den almindelige Pixel 8 de forventede 1,400 nits som oprindeligt hævdet af Google. Årsagen bag denne ulighed er stadig uklar, men det kommer i sidste ende brugerne til gode.

De højere lysstyrkeniveauer på Pixel 8 giver en forbedret visuel oplevelse, især når du ser HDR-indhold. Uanset om brugerne ser film, spiller spil eller surfer på deres yndlingswebsteder, tilføjer den lysere skærm til den generelle nydelse og fordybelse.

Googles forpligtelse til løbende at forbedre sin smartphone-hardware er tydelig i de overraskelser, som Pixel 8's skærmfunktioner tilbyder. Med "Actua"-brandingen, der viser fremskridt inden for AMOLED-teknologi, kan brugerne forvente en visuelt forbløffende oplevelse som aldrig før.

Ofte stillede spørgsmål

1. Hvad er den maksimale lysstyrke på Google Pixel 8 Pro?

Pixel 8 Pro kan prale af en maksimal lysstyrke på 2,400 nits, hvilket gør den til en af ​​de lyseste skærme på det amerikanske smartphonemarked.

2. Hvor lys er den almindelige Google Pixel 8?

I modsætning til Googles oprindelige påstande, kan den almindelige Pixel 8 faktisk nå en fuldskærms lysstyrke på 1,600 nits, 200 nits højere end hvad der blev officielt angivet.

3. Hvordan opnås den ekstra lysstyrke på den almindelige Pixel 8?

Aktivering af funktionen "Smooth Display", som bruger en 120Hz opdateringshastighed, giver den almindelige Pixel 8 mulighed for at opnå de yderligere 200 nits lysstyrke.

4. Er den højere lysstyrke til gavn for brugerne?

Ja, de højere lysstyrkeniveauer forbedrer den visuelle oplevelse, især når du ser HDR-indhold. Brugere kan forvente en mere fordybende og fornøjelig visning.