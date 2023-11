Ubisoft sætter en ny standard: Fast-forwarding cutscenes er en Game-changer

Ubisoft har afsløret en spændende funktion i dets kommende mobile looter-skydespil, The Division Resurgence. Selvom hurtig-forwarding cutscenes ikke er et banebrydende koncept, er det en funktion, der sjældent ses i spil i dag. Denne spilskifter har ladet spillere ivrigt se frem til udgivelsen af ​​spillet i 2024, med håb om, at det bliver en standardinkludering i alle fremtidige videospil.

Da spillerne opdagede evnen ved et uheld, kom de hurtigt igennem lange mellemsekvenser i The Division Resurgence med blot et enkelt tryk på skærmen. Uanset om det er en karakter, der går stille eller overdreven dialog om en mission, kan spillere nu vinde gennem disse scener, hvilket sparer tid og gør spillet mere behageligt.

Selvom det er en mulighed i de fleste spil at springe mellemsekvenser helt over, er der ofte et ønske om at fange hver en smule lore og karakterudvikling. Fast-forward-funktionen i The Division Resurgence imødekommer dette behov, og giver spillerne mulighed for selektivt at speede gennem dele af mellemsekvenserne. Denne mindre, men alligevel virkningsfulde funktion er ikke kun en gave til spillere, der ønsker at flytte historien hurtigt, men også ideel til dem, der spiller på mobile enheder, og giver fleksibiliteten til at afslutte gameplayet når som helst.

Ubisofts engagement i at forbedre spilleroplevelsen er prisværdigt. Ved at introducere hurtig-frem-muligheden i The Division Resurgence har de sat en ny standard i spilindustrien. Spillere er nu ivrige efter at se denne funktion implementeret i fremtidige Ubisoft-spil, såsom The Division 3 og The Division Heartland.

Forventningen er til at tage og føle på, og fans af Ubisofts spil kan ikke lade være med at hige efter den bekvemmelighed og nydelse, som funktionen til hurtig-forwarding bringer. Med Ubisoft førende, kan andre spiludviklere tage til efterretning og overveje at inkorporere denne spilskiftende funktion i deres egne kreationer.

FAQ:

Spørgsmål: Er The Division Resurgence det første spil, der har en hurtig-forward cutscene-funktion?

A: Nej, nogle JRPG'er og andre spil har tidligere inkluderet lignende funktioner.

Spørgsmål: Kan jeg springe mellemsekvenser helt over i The Division Resurgence?

A: Ja, ligesom de fleste spil giver The Division Resurgence spillere mulighed for at springe mellemsekvenser helt over, hvis det ønskes.

Q: Hvornår lanceres The Division Resurgence officielt?

A: Spillet er i øjeblikket i beta-testning og forventes at blive lanceret i 2024.