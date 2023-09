Den slagtede irske accent i Starfield giver anledning til kontrovers

Det meget ventede spil, Starfield, udviklet af Bethesda, er for nylig kommet under beskydning for dets dårligt udførte irske accent. Både spillere og kritikere er blevet chokerede og skuffede over skildringen af ​​accenten, der er blevet beskrevet som en "vederstyggelighed."

Spørgsmålet om misrepræsentation af accenter er ikke nyt i medieverdenen, men det ser ud til, at Starfield har taget det til et helt nyt niveau. Mange personer fra Irland, som er fortrolige med nuancerne i deres egne dialekter, har givet udtryk for deres frustration over den unøjagtige fremstilling.

Mens nogle måske vil hævde, at det ville være den nemmeste løsning at få faktiske irske skuespillere til at stemme disse roller, forventes det i det mindste, at accenten bliver gjort retfærdig. Desværre ser dette grundlæggende krav ud til at være blevet overset i udviklingen af ​​Starfield.

Twitter er blevet oversvømmet med kommentarer, der fremhæver den dårlige kvalitet af den irske accent i spillet. Nogle har sammenlignet det med en grundlæggende amerikansk accent med lejlighedsvis brug af stereotype irske sætninger. Det er blevet kaldt "chokerende" og "utroligt" af dem, der har oplevet det på egen hånd.

Dette er ikke det første tilfælde af en dårligt udført irsk accent i gamingverdenen. Nylige titler som Assassin's Creed Valhalla har dog gjort et meget bedre stykke arbejde med at repræsentere accenten nøjagtigt. Det er skuffende at se, at Starfield har misset målet i denne henseende.

På trods af kontroversen omkring den irske accent, har Starfield stadig formået at opnå succes på andre områder. Spillet har fået positive anmeldelser og har klaret sig godt i salg.

Afslutningsvis har den nedlagte irske accent i Starfield udløst forargelse blandt spillere og kritikere. Det er et tydeligt eksempel på vigtigheden af ​​præcis repræsentation i medierne og tjener som en påmindelse om, at der bør gøres en større indsats for at sikre ægthed i skildringer af forskellige kulturer og accenter.

