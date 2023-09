Tilpas dine iPhone-vibrationer til individuelle kontakter

Hvis du foretrækker at holde din iPhone i lydløs eller vibrerende tilstand, men stadig ønsker at kunne skelne indgående tekster eller opkald fra forskellige kontakter, kan du tilpasse deres vibrationsmønster. Ved at ændre vibrationsmønsteret kan du screene indgående alarmer uden at skulle stole på ringetonelyde.

Følg disse trin for at tilpasse vibrationsmønsteret til en specifik kontakt:

Start appen Kontakter på din iPhone, eller tryk på telefonikonet nederst på din hovedskærm, og gå til fanen Kontakter. Tryk på navnet på den kontakt, du vil ændre, og vælg Rediger. Vælg enten ringetone eller teksttone. Tryk på Vibration. På denne skærm kan du vælge fra en liste over standardvibrationer, eller du kan oprette en brugerdefineret.

Hvis du vælger at oprette et brugerdefineret vibrationsmønster, skal du følge disse yderligere trin:

Brug din finger til at trykke på iPhone-skærmen i din ønskede rækkefølge for at oprette et mønster. Tryk på Stop, når du er færdig med mønsteret. Tryk på Afspil for at teste dit design. Hvis du vil lave dit arbejde om, skal du vælge Optag. Når du er tilfreds med din tilpassede vibration, skal du trykke på Gem. Navngiv dit nyoprettede vibrationsmønster, og tryk på Gem igen. Dette vil tilføje den tilpassede vibration til din liste over muligheder. For at slette en gemt brugerdefineret vibration skal du stryge til venstre på posten og trykke på Slet.

Ligesom nyligt downloadede ringetoner kan ethvert tilpasset vibrationsmønster, som du opretter og gemmer, bruges, hvor som helst vibrationsfunktionen er anvendelig.

Tilpasning af vibrationsmønstre for individuelle kontakter kan være en nyttig måde at screene indgående alarmer på uden at blive forstyrret af høje ringetoner. Det giver dig mulighed for at genkende, hvem der forsøger at nå dig baseret på det vibrationsmønster, du har tildelt dem.

kilder:

Artikeltitel: "Sådan indstilles brugerdefinerede iPhone-vibrationer til kontakter"

Kilde: Lifewire