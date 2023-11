Lås op for styrken af ​​Augmented Reality-briller med iPhone 15 Pro

Den seneste iPhone 15 Pro har introduceret USB-C-kapacitet, der tilbyder et opgraderet kabelstyringssystem. Dette sikrer ikke kun bedre organisation, men giver også understøttelse af native video output. Med denne nye funktion kan brugere nemt forbinde deres iPhone til eksterne skærme ved hjælp af et enkelt kabel. Forestil dig at streame dine yndlings Netflix-shows direkte på dit hotelværelses tv – bekvemmeligheden er uden sidestykke. USB-C-kompatibiliteten har dog også givet anledning til en ny tilbehørskategori, der i høj grad forbedrer din iPhones funktionalitet, især når du er på farten.

Gå ind i augmented reality-briller – et hurtigt voksende marked, der tilbyder en række briller med indbyggede projektorskærme. Disse briller, til en pris på mellem $300 og $500, giver brugerne en unik seeroplevelse. En bemærkelsesværdig mulighed i denne kategori er Xreal Air, som har en 120Hz, 0.68-tommer MicroLED-skærm projiceret på linserne via et spejl. Dette giver brugerne mulighed for at se både skærmen og den virkelige verden samtidigt. For yderligere at fordybe dig og nyde ægte sorte farver, kan du fastgøre en fysisk hætte foran på disse briller for at blokere eksternt lys.

Xreal Air-brillerne har ikke deres egen strømkilde. I stedet trækker de strøm fra de enheder, de tilslutter sig, ligesom mange bærbare USB-C-skærme på markedet. Med det medfølgende USB-C til USB-C-kabel kan du uden besvær forbinde Xreal Air-brillerne til din iPhone 15 Pro, hvilket øjeblikkeligt spejler din skærm på brillernes skærm. Mens standardindstillingen afspejler din telefons startskærm og apps, tilbyder videostreaming-apps, der understøtter videoudgang, en mere engagerende liggende video, når du afspiller serier eller film.

Disse augmented reality-briller er ikke kun afgørende for videostreaming. De gør gaming mere fordybende, især når de kombineres med Backbone USB-C-controlleren. Derudover tilbyder de en minimalistisk web-browsing-oplevelse, når de er parret med et Bluetooth-tastatur. Desuden kan brugere indsætte deres egne linser på recept med den medfølgende indsats eller bestille skræddersyede linser fra HONSVR til en overkommelig pris.

For at forbedre Xreal Air-oplevelsen kan du vælge Xreal Beam-tilbehøret. Dette tilbehør låser din virtuelle skærm i rummet i forhold til din hovedposition, hvilket reducerer ethvert potentielt ubehag. Xreal Beam fungerer også som en backup-batteribank til augmented reality-opgaver og kan oprette forbindelse til en række forskellige enheder, herunder spilkonsoller som Nintendo Switch og PlayStation 5, hvilket giver en virtuel skærm på op til 300 tommer.

Selvom Apples kommende Vision Pro tilbyder en mere avanceret augmented reality-oplevelse, gør dens højere pris og udgivelse næste år muligheder som Xreal Air til et overbevisende valg for de fleste brugere. Disse briller tilbyder en række dagligdags funktioner og en slank, diskret formfaktor, der bekvemt kan bæres overalt.

Ofte stillede spørgsmål

1. Kan jeg tilslutte Xreal Air-brillerne til andre enheder end iPhone 15 Pro?

Ja, du kan tilslutte Xreal Air-brillerne til en række forskellige enheder, herunder spilkonsoller som Nintendo Switch og PlayStation 5, for at få en større virtuel skærm.

2. Findes der receptpligtige linser til Xreal Air-brillerne?

Ja, Xreal Air-brillerne kommer med en indsats, der giver brugerne mulighed for at tilføje deres egne receptpligtige linser. Alternativt kan tilpassede linser bestilles fra HONSVR til en overkommelig pris.

3. Hvordan forbedrer Xreal Beam-tilbehøret oplevelsen?

Xreal Beam-tilbehøret giver brugerne mulighed for at fastgøre deres virtuelle skærm i rummet i forhold til deres hovedposition, hvilket reducerer ethvert potentielt ubehag eller køresyge. Den fungerer også som en backup-batteribank til augmented reality-opgaver.

4. Er Xreal Air en omkostningseffektiv mulighed sammenlignet med Apples kommende Vision Pro?

Ja, Xreal Air tilbyder en lignende augmented reality-oplevelse til en markant lavere pris. Med sin umiddelbare tilgængelighed og hverdagsfunktioner præsenterer den et overbevisende valg for de fleste brugere.