M6 bedømt som mindst populære motorvej i England for andet år i træk

M6 er blevet kåret som den mindst populære motorvej i England for andet år i træk, ifølge en undersøgelse foretaget af den uafhængige vagthund, Transport Focus. Undersøgelsen, kaldet Strategic Roads User Survey, involverede over 9,000 deltagere, som delte deres feedback på deres sidste rejse på en motorvej eller større 'A'-vej, der administreres af National Highways.

M6, der ofte omtales som 'rygraden i Storbritannien', fik det laveste niveau af tilfredshed med en rating på 66 procent. Chauffører nævnte årsager såsom dårlige vejforhold, forældede matrixskilte og uberettigede hastighedsbegrænsninger på smarte motorveje som deres vigtigste klager. Det er dog værd at bemærke, at M6 viste fremgang i forhold til året før, hvor den scorede 59 procent.

Med hensyn til generel tilfredshed blev M5 vurderet som den mest populære motorvej i England med en samlet tilfredshedsvurdering på 82 procent. På andenpladsen kom M40, også med en tilfredshedsvurdering på 82 procent. Blandt de store 'A'-veje scorede A303, der forbinder M3 og A30 fra London til Devon og Cornwall, den højeste generelle tilfredshed med 85 procent.

Transport Focus rapporterede, at 73 procent af trafikanterne var tilfredse med deres sidste motorvejs- eller større 'A'-vejrejse, en forbedring fra sidste års vurdering på 69 procent. Undersøgelsen tjener som et mål for regeringens vejinvesteringsstrategi og holder National Highways ansvarlige for at levere en positiv kundeoplevelse.

Undersøgelsen fremhævede også, at ture på smarte motorveje, som i øjeblikket er i bero, havde lavere tilfredshed sammenlignet med veje uden smarte strækninger.

Den administrerende direktør for Transport Focus, Anthony Smith, understregede vigtigheden af ​​at vedligeholde og forbedre motorveje og større 'A'-veje. Han opfordrede National Highways til at tage fat på de problemer, som chauffører fremhæver, for at sikre sikre og glatte rejser langs disse vitale ruter.

Undersøgelsen afslørede, at ledelsen af ​​vejarbejde var det lavest ydende område, hvor kun 48 procent af de adspurgte udtrykte tilfredshed. National Highways' Customer Experience Director, Pete Martin, anerkendte betydningen af ​​førerens meninger og erklærede, at de er forpligtet til at forstå og forbedre trafikanternes oplevelse. Martin udtrykte tilfredshed med forbedringen i den overordnede tilfredshed og forsikrede, at National Highways fortsat ville stræbe efter sikrere og jævnere ture for hver chauffør.

