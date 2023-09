Er universet i virkeligheden lille?

En ny undersøgelse offentliggjort på arXiv preprint-serveren udfordrer troen på, at universet er meget større, end hvad vi kan observere. Mens de fleste kosmologer hævder, at det observerbare univers kun er en lille del af en ufattelig stor skabelse, antyder dette papir, at det observerbare univers stort set er alt, hvad der er.

En grund til, at kosmologer mener, at universet er stort, er fordelingen af ​​galaksehobe. Hvis universet ikke strækker sig ud over, hvad vi kan se, ville galakser samle sig mod vores region uden nogen asymmetri. Det faktum, at galakser hober sig i en lignende skala i hele det synlige univers, indikerer imidlertid, at det observerbare univers er homogent og isotropisk.

Et andet punkt at overveje er, at rumtiden er flad. Hvis det ikke var det, ville vores syn på fjerne galakser være forvrænget. Men baseret på vores observationer indebærer rumtidens fladhed, at universet er mindst 400 gange større end det observerbare univers.

Den næsten perfekte ensartethed af den kosmiske mikrobølgebaggrund (CMB) er også signifikant. Astronomer har foreslået, at tidlig kosmisk inflation, en periode med enorm ekspansion efter Big Bang, kunne forklare denne ensartethed. Hvis det er sandt, tyder det på, at universet er i størrelsesordenen 10^26 gange større end det, vi kan observere.

Strengteori kommer dog ind i billedet. Teoretiske modeller i strengteori, der er kompatible med kvantetyngdekraften og andre vigtige faktorer, involverer ofte ikke tidlig kosmisk inflation. Disse modeller omtales som værende i "sumplandet" af teorier, der ikke er lovende.

I denne nye undersøgelse udforsker forfatterne højere-dimensionelle strukturer inden for strengteori som et alternativ til tidlig kosmisk inflation. Ved at overveje højere-dimensionelle universer antyder de, at universet måske kun er hundrede eller tusind gange større end det, vi kan observere.

Selvom dette er et fascinerende koncept, er det vigtigt at bemærke, at disse stadig er teoretiske modeller, og yderligere forskning er nødvendig for at afgøre, om de nøjagtigt beskriver vores univers.

