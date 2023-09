Skjulte perle tv-shows og film på Prime Video

I de senere år er Amazon Prime Video blevet en stor aktør i streamingindustrien, der tilbyder en bred vifte af indhold til sine abonnenter. Selvom det måske ikke får så meget opmærksomhed som dets konkurrenter som Netflix og HBO Max, har Prime Video sin rimelige andel af skjulte perler, der ofte bliver overset. Fra gribende krimi-sagaer til internationale dramaer og realityserier, der er noget for enhver smag at nyde på Prime Video.

En skjult perle på Prime Video er Western-serien "The English". Med Emily Blunt i hovedrollen følger serien en aristokratisk engelsk kvinde, der søger hævn for sit barns død. Den tager seerne med på en jagt gennem det voldelige landskab i 1890'ernes Mellemamerika.

For dem, der foretrækker reality-serier, tilbyder "Jinny's Kitchen" en rolig flugt. Showet foregår i Bacalar, Mexico, og følger den sydkoreanske skuespiller Park Seo-joon og hans ven Kim Tae-hyung (alias V) fra BTS, mens de driver en koreansk streetfood-restaurant. Det er en rolig og vandrelyst-fremkaldende serie, der giver et fredfyldt pusterum fra hverdagen.

Hvis krimidramaer er mere din stil, er "ZeroZeroZero" et must-watch. Serien er baseret på en bog af Roberto Saviano og følger en kokainforsendelses rejse på tværs af seks lande og tre kontinenter. Det er et vidtstrakt krimi, der dykker ned i kompleksiteten af ​​den internationale narkotikahandel.

For en lettere mulighed tilbyder "Class of 07" et humoristisk bud på genren for high school-genforeninger. Denne australske serie følger en gruppe kvinder, der mindes om deres dramatiske gymnasieår, mens verden udenfor står over for verdens undergang på grund af klimaændringer.

Sci-fi-fans vil nyde "Paper Girls", som minder om den populære serie "Stranger Things". Serien er baseret på de grafiske romaner af Brian K. Vaughan og følger fire papirpiger, der bliver fanget i en kamp mellem krigsførende tidsrejsende. Transporteret ind i fremtiden skal de finde en vej hjem, mens de bliver jagtet af en militant fraktion.

Til sidst kombinerer "Outer Range" elementer fra et familiedrama med overnaturlige elementer. Serien foregår i en lille by og følger familien Abbott, mens de håndterer deres svigerdatters forsvinden og ankomsten af ​​et mystisk sort tomrum. Hemmeligheder og spændinger udfolder sig, mens de kæmper for at beskytte deres land og opklare mysterierne omkring dem.

Selvom Prime Video måske ikke har det samme niveau af konsistens som andre streamingtjenester, beviser disse skjulte perler, at det er værd at udforske. Så næste gang du leder efter noget nyt at se, så giv disse undervurderede serier og film en chance på Prime Video.

kilder:

– Kildeartiklen leveret af brugeren.