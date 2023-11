Nye Apple-tilbud til Black Friday og Cyber ​​Monday 2023

Feriesæsonen nærmer sig med hastige skridt, hvilket betyder, at det er tid til at begynde at tænke på din indkøbsliste. Black Friday og Cyber ​​Monday er lige rundt om hjørnet, og det betyder store rabatter fra forhandlere som Amazon, Best Buy, Walmart og mere. Uanset om du ønsker at købe gaver til dine kære eller forkæle dig selv med en ny gadget, er der masser af tilbud at drage fordel af.

Et af de mest eftertragtede mærker i shoppingsæsonen er Apple. Kendt for deres højkvalitetsenheder, er det sjældent at finde betydelige rabatter på Apple-produkter. I år er der dog nogle spændende tidlige Black Friday-tilbud, som er værd at være opmærksom på.

Hvis du har kigget på en ny MacBook Air, tilbyder Amazon en rabat på 200 USD på 2023-modellen. Denne slanke bærbare computer har en 15.3-tommer Liquid Retina-skærm, 8 GB RAM og 256 GB SSD-lagerplads. Til den nedsatte pris er det en tyveri for enhver, der har brug for en kraftfuld og kompakt bærbar.

Verizon tilbyder også nogle gode tilbud på Apple-enheder. Byt din gamle enhed ind, og få den nye Apple iPhone 15 Pro gratis, afhængigt af din foretrukne opbevaringsmulighed. Plus, Verizon giver op til $280 rabat på en iPad, når du starter en ny linje. Som en ekstra bonus modtager du et gratis Apple TV med dit telefonkøb sammen med seks måneders Apple One gratis.

For iPad-elskere har Best Buy et godt tilbud på iPad mini. Denne kompakte tablet har en A15-processor, 64 GB SSD-lagring, 4 GB RAM og en fantastisk Retina-skærm. Med en rabat på 100 USD er det en fantastisk mulighed for at få fingrene i den nyeste iPad mini.

Hvis du er på markedet for trådløse øretelefoner, tilbyder Amazon en rabat på $60 på 2. generations Apple AirPods Pro. Disse ørepropper tilbyder en utrolig lydkvalitet og kommer med avancerede funktioner som aktiv støjreduktion.

For audiofile har Best Buy en rabat på 70 USD på Apple AirPods Max-hovedtelefonerne. Disse over-ear hovedtelefoner giver trådløs lyd i topklasse og kommer i et slankt og stilfuldt design.

Dette er blot nogle få af de tidlige Apple-tilbud, der er tilgængelige denne Black Friday og Cyber ​​Monday. Sørg for at holde øje med flere rabatter, og tjek tilbage ofte for opdateringer om de seneste tilbud. God shopping!

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er Black Friday?

Black Friday er en populær shoppingdag, der finder sted dagen efter Thanksgiving i USA. Det er kendt for sine enorme rabatter og tilbud fra forskellige forhandlere.

Hvornår er Black Friday 2023?

Black Friday 2023 falder den 24. november.

Kommer Apple-produkter normalt til salg under Black Friday?

Apple-produkter er typisk ikke stærkt nedsatte under Black Friday. Der er dog ofte nogle tilbud tilgængelige, især på ældre modeller eller gennem autoriserede forhandlere.

Kan jeg finde tilbud på Apple-produkter online?

Ja, mange forhandlere tilbyder online-tilbud til Black Friday, herunder store e-handelsplatforme som Amazon. Det er en fantastisk måde at drage fordel af rabatter på uden at skulle besøge fysiske butikker.

Hvordan finder jeg de bedste Apple-tilbud?

For at finde de bedste Apple-tilbud er det vigtigt at sammenligne priser fra forskellige forhandlere og se efter rabatter på velrenommerede websteder. Hold øje med officielle Apple-forhandlere og autoriserede forhandlere for ægte produkter og pålidelig service.

Er der tilbud på andre teknologiske produkter under Black Friday og Cyber ​​Monday?

Absolut! Black Friday og Cyber ​​Monday er kendt for at tilbyde rabatter på en bred vifte af teknologiske produkter, herunder smartphones, bærbare computere, tv'er, smarte hjemmeenheder og mere. Det er et godt tidspunkt at finde gode tilbud på populære mærker og opgradere dit tekniske setup.