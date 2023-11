Nye Black Friday-tilbud til PS5-kompatible SSD'er

Amazon Black Friday-udsalget er skudt i gang med et brag og tilbyder spillere en fantastisk mulighed for at score PS5-kompatible solid state-drev (SSD'er) af høj kvalitet til uovertrufne priser. I øjeblikket er der to enestående tilbud, som du bestemt ikke bør gå glip af: Nextorage Japan 2TB SSD til kun $99.99 og Silicon Power XS70 2TB SSD for kun $95.97. Disse SSD'er er ikke kun til en overkommelig pris, men leverer også enestående ydeevne.

Nextorage Japan 2TB SSD er et bemærkelsesværdigt stykke hardware, der opfylder alle kravene til PS5-kompatibilitet. Med sekventielle læse- og skrivehastigheder på henholdsvis 7300MB/s og 6900MB/s overgår denne SSD langt minimumsanbefalingen på 5,600MB/s. Derudover har den en dobbeltsidet aluminiumskøleplade, der sikrer optimal afkøling selv under intensive spilsessioner.

På den anden side viser Silicon Power XS70 2TB SSD sin dygtighed med overførselshastigheder på op til 7300MB/s til læsning og 6800MB/s til skrivning. Med sin robuste forudinstallerede aluminiumskøleplade lover denne SSD fremragende varmeafledning, ideel til at opretholde maksimal ydeevne på din PS5.

Det er interessant at bemærke, at Nextorage Japan har en spændende baggrund. Oprindeligt etableret af Sony i 2019 som en SSD-underafdeling, havde virksomheden til formål at udvikle en officiel SSD til PS5. Planerne ændrede sig imidlertid, og Sony frasolgte sin andel i Nextorage Japan til Phison, en kendt aktør på markedet for solid-state hukommelsescontrollere. Phisons ekspertise sikrer, at Nextorage Japan fortsætter med at levere banebrydende SSD'er.

Hvis du er en PlayStation-entusiast, der leder efter den perfekte SSD-aftale, så hold øje med kommende rabatter, når vi nærmer os Black Friday. Flere spændende SSD-tilbud vil sandsynligvis dukke op, og vær sikker på, vi vil være her for at opdatere dig med de bedste tilbud, der er kompatible med din PS5-konsol.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

1. Er disse SSD'er kompatible med PS5?

Ja, både Nextorage Japan 2TB SSD og Silicon Power XS70 2TB SSD er specifikt designet til PS5-konsollen og er fuldt ud kompatible.

2. Hvad er fordelene ved disse SSD'er frem for andre?

Disse SSD'er tilbyder enestående ydeevne med overførselshastigheder langt ud over det anbefalede minimumskrav til PS5. Derudover kommer de med forudinstallerede heatsinks for at sikre effektiv afkøling under intensive spilsessioner.

3. Kan jeg forvente flere SSD-tilbud, når Black Friday nærmer sig?

Absolut! Når vi nærmer os Black Friday, forventes adskillige SSD-aftaler skræddersyet til PS5-konsollen at dukke op. Sørg for at holde dig opdateret, da vi vil fortsætte med at opdatere denne side med de bedste tilgængelige SSD-tilbud.

4. Er der en guide til at finde flere PS5 Black Friday-tilbud?

Ja, for flere Black Friday-tilbud som disse, tjek vores omfattende guide til PS5 Black Friday-tilbud for 2023. Den har en række rabatter og tilbud på PS5-spil, tilbehør og mere.